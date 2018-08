SV Erlenmoos ist krasser Außenseiter

Der BSC Berkheim hat in der Fußball-Kreisliga A I den SV Stafflangen zu Gast. Aufsteiger gegen Absteiger heißt es im Duell zwischen Mittelbuch und Rot/Rot. Erolzheim hat Heimrecht gegen Muttensweiler. Bereits am heutigen Freitagabend um 18 Uhr bekommt der SV Haslach Besuch vom SV Dettingen II. Fast alle anderen Spiele werden am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen, nur in Bellamont geht es erst um 15.30 Uhr los.

Erst einen Zähler hat der Aufsteiger des vergangenen Jahres, der SV Haslach, auf dem Konto und tut sich in der zweiten Saison in der Kreisliga A bisher sehr schwer. Auch gegen den SV Dettingen II wird die Sache nicht einfach werden, denn im Gegensatz zur Heimelf läuft es bei den Gästen richtig gut. Der BSC Berkheim hat Heimrecht gegen den SV Stafflangen. Der Gast aus Stafflangen kann mit der Saison 2018/19 nicht zufrieden sein. Die 1:2-Niederlage am vergangenen Spieltag gegen den SV Erolzheim tat richtig weh. Eine Auswärtsniederlage in Berkheim würde Stafflangen vorerst endgültig im grauen Tabellenmittelfeld verschwinden lassen.

Der SV Erolzheim empfängt den SV Muttensweiler. Überraschend steht der SVE für viele mit der Maximalpunktzahl so weit vorn in der Tabelle. Mit diesem Höhenflug haben die Illertaler selbst nicht gerechnet. Geht die Siegesserie gegen den SV Muttensweiler weiter? Der SVM gewann gegen den SV Haslach und konnte sich durch diesen Sieg ins hintere Tabellenmittelfeld schieben. Ein Punkt aus Erolzheim wäre für Muttensweiler nicht schlecht.

Ganz unterschiedlich verliefen die ersten vier Spiele für den SV Mittelbuch und den TSV Rot/Rot. Der Aufsteiger Mittelbuch fand sich vom ersten Spieltag an gut in der Kreisliga A zurecht. Bezirksliga-Absteiger Rot/Rot tut sich dagegen von Spieltag zu Spieltag schwerer. Jüngstes negatives Beispiel ist die Auswärtsniederlage beim SV Winterstettenstadt. In Mittelbuch ist deshalb der Aufsteiger in der Favoritenrolle.

Vorletzter gegen Letzter bedeutet am fünften Spieltag in der A I, dass der SV Ochsenhausen II und der SV Kirchdorf aufeinandertreffen. Der Gastgeber Ochsenhausen II hat noch keinen Punkt, Kirchdorf kam bisher auf einen Zähler. Beide Teams sind schwer verunsichert und haben noch nicht ins neue Spieljahr gefunden. Wer kommt schneller aus der Krise?

Auch die LJG Unterschwarzach hat so ihre Probleme, obwohl das 0:0 gegen den FC Mittelbiberach eine positive Überraschung war. Wie geht die Reise zum nahe gelegenen FC Bellamont aus? Die LJG bräuchte drei Punkte, um einen wirklichen Schritt nach vorn machen zu können.

Der FC Mittelbiberach, der Heimrecht gegen den SV Erlenmoos hat, verlor zwar in Unterschwarzach zwei Punkte, ist aber in einer Tabellenregion, von der der SV Erlenmoos derzeit nur träumen kann. Der SVE ist in Mittelbiberach der krasse Außenseiter.