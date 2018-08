SV Eberhardzell verteidigt die Spitze

Nach dem dritten Spieltag sind nur noch der SV Eberhardzell als Tabellenführer und der mit 3:0 gegen Kirchberg erfolgreiche FV Olympia Laupheim II ohne Punktverlust in der Fußball-Bezirksliga Riß. Topfavorit Mietingen kam beim 3:2 gegen Gutenzell ebenso zum zweiten Saisonsieg, wie der SV Ringschnait beim 2:0-Sieg in Reinstetten. Die TSG Achstetten gewann das Aufsteigerduell gegen Ummendorf mit 4:2, Steinhausen kam beim 1:0 gegen Sulmetingen zum ersten Saisonsieg.

SV Steinhausen – SV Sulmetingen 1:0 (1:0). Der erste Saisonsieg der Gastgeber ging aufgrund einer höheren Anzahl von Torchancen unter dem Strich in Ordnung. Im ersten Abschnitt spielte sich die Partie vorwiegend zwischen den Strafräumen ab, zwingende Torchancen blieben Mangelware. Eine davon nutzten die gut eingestellten Gastgeber noch vor der Pause, als Julian Gerner (38.) ein klasse Zuspiel von Tobias Rothenbacher aufnahm, zwei Gästeakteure ausspielte und zum 1:0 einnetzen konnte. Viel Hektik prägte die zweite Halbzeit, die Gäste versuchten den Rückstand mit der Brechstange und vorwiegend langen Bällen umzubiegen, die gute Heimabwehr ließ aber wenig zu. Rothenbacher und Max Werner hatten noch gute Konterchancen für die Gastgeber.

SV Mietingen – VfB Gutenzell 3:2 (1:1). In der temporeichen und bis zum Schluss spannenden Partie kam der SVM durch Roland Mayer (11.) nach starkem Pass von Ben Rodloff zum 1:0. Mitte der ersten Hälfte konnten sich die Gäste aus der Umklammerung lösen, Andreas Höhn (25.) gelang nach einem Pass in die Schnittstelle der SVM-Abwehr das 1:1. Der SVM hatte bis zur Pause durch Christian Glaser und Rodloff Großchancen, die Gäste Pech mit einem Pfostentreffer. Marcel Rolser (57.) gelang beim ersten guten SVM-Angriff nach der Pause im Nachschuss das 2:1, Maex Mast (60.) schob die Kugel beim 3:1 ins lange Eck. Die Gäste warfen danach alles nach vorn, der Treffer von Mario Schraivogel (86.) zum 3:2 aus dem Rückraum machte die Partie für den SVM nochmals unnötig spannend.

TSG Achstetten – TSV Ummendorf 4:2 (1:1). Beide Mannschaften gingen forsch ins Aufsteigerduell, nach toller Vorarbeit von Christian Sameisla netzte Jan Pablo Fronius (11.) zum 1:0 ein. Die TSG hatte Vorteile und Sameisla eine weitere gute Möglichkeit. Durch einen Aussetzer in der Abwehr, den Marius Ochsenwadel (38.) bestrafte, glichen die Gäste aus. Die Gastgeber entwickelten zu Beginn der zweiten Hälfte viel Druck, Tobias Osswald (66.) markierte auf Vorarbeit von Daniel Krug das 2:1. TSG-Keeper Ivanic verhinderte den Ausgleich, ehe Benjamin Speidel (76.) mit einer Bogenlampe von der Mittellinie das 3:1 gelang. Tobias Osswald (85) machte kurz nach einem Lattenknaller von Sameisla das 4:1. Das 4:2 von Mario Lübke (88.) war nur noch Ergebniskosmetik.

SV Reinstetten – SV Ringschnait 0:2 (0:1). Das Niveau der Partie war insgesamt nicht sehr hoch. Reinstetten verzeichnete drei Torchancen und konnte keine davon nutzen. Ringschnait machte aus vier Chancen zwei Tore. Das 0:1 für Ringschnait markierte Manuel Münst per Foulelfmeter (19.), zuvor hatte Tome Ilievski Gästespieler Anthony Procopio zu Fall gebracht. In der 63. Minute sah Ilievski Gelb-Rot. Ringschnait wusste die Überzahl zu nutzen. Manuel Münst erzielte den Treffer zum 0:2-Endstand (86.).

SV Eberhardzell – SV Baustetten 3:0 (1:0). In Halbzeit eins war es ein umkämpftes Spiel mit wenigen Torraumszenen. Matthias Rehm brachte den SVE mit 1:0 in Führung, er versenkte einen Freistoß aus 25 Metern direkt (25.). Baustetten versuchte es derweil erfolglos mit langen Bällen. In Hälfte zwei stand Eberhardzell defensiv weiter kompakt, wogegen Baustetten nicht das richtige Mittel fand. Nach Gelb-Rot für Josip Roncevic (60./wiederholtes Foulspiel) musste der SVB die Partie mit zehn Mann zu Ende bringen und wurde ausgekontert. Felix Unterfrauner schloss zwei dieser Gegenstöße zum 2:0 und 3:0 ab (71., 88.).

FV Olympia Laupheim II – TSV Kirchberg 3:0 (0:0). Die erste Hälfte verlief ausgeglichen. Bis zur 20. Minute hatte Olympia II mehr vom Spiel. Dann kam Kirchberg auf, ließ aber seine Chancen ebenso ungenutzt. Ahmet Gündüz brachte die Laupheimer auf Vorlage von Nikolaos Liolios in Führung (60.), das 2:0 besorgte Isaak Athanasiadis auf Pass von Jan Neuwirth (75.). Den Schlusspunkt zum 3:0 für die Laupheimer, die ab der 50. Minute immer mehr Oberwasser bekamen, setzte Ahmet Gündüz (82.).