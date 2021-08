SV Burgrieden und Wacker Biberach kegeln Bezirksligisten raus

In der zweiten Runde des Lotto-Bezirkspokals hat der A-Ligist SV Burgrieden den Bezirksligisten FC Mittelbiberach aus dem Pokalwettbewerb geworfen. Der SV Ellwangen gewann das Derby in Bellamont.

FC Bellamont – SV Ellwangen 2:3 (0:1). Die Gäste nutzten die Fehler der Heimelf konsequent aus und gingen deshalb als verdienter Sieger vom Platz. Die Tore des FCB kamen zu spät, um dem Spiel noch eine Wende zu geben. Tore: 0:1, 0:3 Markus Welte (15., 78.), 0:2 Josef Demmel (46.), 1:3 Stefan Vogel (86.), 2:3 Stephan Maucher (89.).

VfB Gutenzell II – SGM Schemmerhofen/Ingerkingen II 2:3 (0:3). Die Gäste waren spielerisch überlegen und drückten der Partie ihren Stempel auf. Trotzdem kämpften sich die Gastgeber in der zweiten Halbzeit in die Partie zurück und waren kurz vor Ende dem Ausgleich nahe. Tore: 0:1 Adrian Koritar (15.), 0:2 Marcel Link (22./FE), 0:3 Marcel Link (45.), 1:3 Nicolai Bednarski (58.), 2:3 Daniel Keller (89.).

SV Winterstettenstadt – SG Mettenberg 4:0 (2:0). Eine klare Angelegenheit war das Pokalspiel in Winterstettenstadt. In beiden Halbzeiten war der SVW besser und siegte am Ende hoch verdient. Tore: 1:0 Oliver Zeh (13.), 2:0 Simon Weber (42.), 3:0 Fabio Christ (59.), 4:0 Lukas Baur (83.).

SV Burgrieden – FC Mittelbiberach 2:1 (1:0). Keinen Klassenunterschied sahen die Zuschauer in Burgrieden. Zwar wurde nach dem Anschlusstreffer die Partie nochmals spannend, aber die Gastgeber behielten verdientermaßen die Oberhand. Tore: 1:0 Tobias Schaich (26.), 2:0 Hendrik Thanner (53.), 2:1 Janik Maucher (75.).

SV Erolzheim – FV Biberach II 2:5 (0:5). Biberach war in der ersten Halbzeit sehr stark und das Spiel war zur Halbzeit entschieden. Im zweiten Durchgang schaltete Biberach einen Gang zurück und Erolzheim kam besser ins Spiel. Am verdienten Gästeerfolg änderte sich aber nichts mehr. Tore: 0:1, 0:2 Kevin Wistuba (11., 13.), 0:3, 0:5 Giovane Eisler (20., 34.), 0:4 Tim Nußbaumer (26.), 1:5 Simon Harder (68.), 2:5 Kevin Bauer (89.).

SV Stafflangen – SV Baltringen 1:5 (1:2). Nur in der ersten Halbzeit konnte der SVS das Spiel noch offenhalten. Am Ende sorgte der Bezirksligist für klare Verhältnisse. Tore: 0:1 Niklas Ruf (4.), 0:2, 1:5 Fabian Bogenrieder (7., 84.), 1:2 Kevin Hinz (12.), 1:3 Daniel Gründler (59.), 1:4 Noah Blersch (61.).

FV Rot – SV Dettingen II 2:0 (1:0). Die erste Halbzeit gehörte den Gastgebern, die die Illertäler teilweise mächtig unter Druck setzten. Nach dem Wechsel kamen die Gäste besser ins Spiel, nutzten aber ihre Chancen nicht. Am Ende konnte sich der FV Rot wieder befreien und fuhr einen verdienten Sieg ein. Tore: 1:0 Alexander Thanner (10.), 2:0 Biniam Afterari (46.).

SV Kirchdorf – TSV Ummendorf 0:4 (0:1). Kirchdorf geriet durch einen Foulelfmeter frühzeitig (16.) in Rückstand. Es dauerte bis zur 82. Minute, ehe der Gast mit seinem zweiten Treffer die Partie verdientermaßen für sich in die richtige Richtung lenken konnte. Die beiden weiteren TSV-Treffer fielen in der Nachspielzeit. Tore: 0:1 Timo Winter (16./FE), 0:2 Matthias Hatzing (82.), 0:3 Janis Cohn (90.+1), 0:4 Andreas Schuler (90.+3).

SGM Tannheim/Aitrach – TSV Kirchberg 1:3 (0:1). Die Gäste wurden ihrer Favoritenrolle letztendlich gerecht, obwohl die Heimelf ihre Haut teuer verkaufte. Das Spiel war bis in die Nachspielzeit offen. Tore: 0:1, 1:3 Daniel Kohler (11., 93.), 0:2 Felix Büchele, 1:2 Niklas Villinger (69.).

SV Sulmetingen – SV Steinhausen 3:5 n. E. (1:1, 0:1). In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit gingen die Gäste in der 28. Minute durch Lukas Borner mit 1:0 in Führung. Nach dem Wechsel entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor, aber die Gastgeber vergaben beste Tormöglichkeiten. Erst in der 89. Minute gelang SVS-Spieler Frank Brehm der verdiente Ausgleich. Im anschließenden Elfmeterschießen hatte der SV Steinhausen das bessere Ende für sich.

SV Eberhardzell – SV Schemmerhofen 4:2 n. E. (1:1, 0:1). Den Gästen gehörte die erste Halbzeit und sie wurden in der 43. Minute durch ein Eigentor des SVE belohnt. Den zweiten Durchgang bestimmten die Platzherren. Matthias Rehm besorgte in der 63. Minute den 1:1-Ausgleich. Im anschließenden Elfmeterschießen hatte der SV Eberhardzell dann die Nase vorn.

SF Bronnen – SV Baustetten 1:4 (0:3). In der ersten Halbzeit nutzte der Bezirksligist seine Chancen eiskalt aus und ging mit einer 3:0-Führung in die Pause. Im zweiten Spielabschnitt tat sich nicht mehr viel und der SV Baustetten brachte das Spiel sicher über die Zeit. Tore: 0:1 Emil Baur (25.), 0:2 Maximilian Netzer (34.), 0:3 Cedric Welz (41.), 1:3 Marius Baur (72.), 1:4 Michael Socher (87.).

SGM Muttensweiler/Hochdorf – SGM Rot/Haslach 0:1 (0:1). Das goldene Tor für die Gäste erzielte Maximilian Moosburger bereits in der 18. Minute. In der zweiten Halbzeit kamen die Platzherren besser ins Spiel, ließen aber viele Torchancen liegen.

FC Wacker Biberach – SV Mittelbuch 7:6 n. E. (2:2, 1:0). Der FC Wacker Biberach zeigte eine gute Leistung vor allem in der ersten Halbzeit. Im zweiten Durchgang war dann der Gast besser und erzwang noch das Elfmeterschießen, bei dem die Heimelf der glückliche Sieger wurde. Tore: 1:0 David Schmid (40./FE), 1:1 Luca Ruedi (67.), 2:1 Tim Scherff (85.), 2:2 Daniel Dorner (92.).

SV Ringschnait – SV Reinstetten 1:2 (0:0). Der Gast aus Reinstetten siegte aufgrund der ersten Halbzeit nicht unverdient. Die Tore fielen allerdings sehr spät, wobei vor allem der Anschlusstreffer des SV Ringschnait zu spät kam, um das Spiel noch einmal zu drehen. Tore: 0:1, 0:2 Christoph Haas (80., 89.), 1:2 Manuel Münst (90.+2).