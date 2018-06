SV Burgrieden macht die Meisterschaft klar

Der SV Burgrieden hat sich in der Frauenfußball-Bezirksliga den Meistertitel gesichert. Im Kampf um Platz drei sind der TSV Hochdorf und der SV Schemmerhofen nun punktgleich.

SV Laupertshausen – SGM Schemmerhofen 0:3 (0:0). Die ersten Minuten gehörten der Heimelf. Die SGM kam dann aber immer besser ins Spiel und ging kurz vor der Halbzeit in Führung. Auch die zweite Halbzeit dominierte die SGM, die Gäste gewannen am Ende verdient. Tore: 0:1 Verena Romer (44.), 0:2 Franziska Romer (68.), 0:3 Alexandra Betz (88.).

TSV Hochdorf - FC Wacker Biberach 2:2 (1:2). In einem ausgeglichenen Spiel trennten sich der TSV Hochdorf und der FC Wacker Biberach mit 2:2. Die erste Halbzeit gehörte den Spielerinnen von Wacker Biberach, weshalb diese auch mit einer 2:1-Führung in die Halbzeitpause gingen. Der TSV Hochdorf wurde in der zweiten Halbzeit stärker und Yvonne Fuchs machte mit ihrem zweiten Treffer (88.) an diesem Tag den Ausgleich.

SV Mietingen – SGM Dettingen 3:0 (Wertung).

SV Burgrieden – TSV Warthausen 3:0 (2:0). Es war ein sehr gutes Spiel, in dem Warthausen am Anfang die größte Chance hatte. Die SVB-Keeperin parierte jedoch stark. Das 1:0 erzielte Vanessa Frank per Elfmeter (10.). Warthausen hatte in der gesamten ersten Halbzeit nur noch kleinere Chancen. Der SVB spielte schnell und mit schönen Pässen nach vorne. In der ersten Halbzeit hatte die Heimelf noch zwei Pfostenschüsse, bis dann der verdiente 2:0-Treffer durch Anja Ziegler (26.) fiel. Nach der Halbzeitpause spielte Burgrieden sicher weiter und als das 3:0 (56.) durch Martina Stetter fiel, war die Partie entschieden. Nach vorne konnte Warthausen nichts Gefährliches mehr zustande bringen, Burgrieden hatten hingegen noch weitere Möglichkeiten.