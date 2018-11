SV Burgrieden überwintert als Tabellenführer

Nach einem 2:1-Heimsieg gegen den FC Wacker Biberach und dem gleichzeitigen Remis des SV Alberweiler gegen die SG Mettenberg steht der SV Burgrieden in Fußball-Kreisliga A II über mehrere Monate auf dem Platz an der Sonne.

SGM Laupertshausen/Maselheim – SGM Warthausen/Birkenhard 0:3 (0:1). Von der ersten bis zur letzten Minute waren die Gäste die bessere Mannschaft. Die Heimelf konnte der SGM Warthausen/Birkenhard, die in allen Belangen besser war, nichts entgegensetzen. Die frühe Gästeführung (9.) raubte den Platzherren das Engagement. Tore: 0:1 Selin Leicht (9.), 0:2 Jochen Hauler (59.), 0:3 Patrick Wilpert (74.).

SV Burgrieden – FC Wacker Biberach 2:1 (0:1). Die ersten 25 Minuten gehörten den Gästen. Danach war es ein offenes Spiel, bei dem der FC Wacker noch kurz vor der Pause die Führung gelang. Der Beginn der zweiten Halbzeit gehörte dann aber dem SVB, der durch zwei schnelle Tore die Partie drehte. Die Gastgeber waren in der Folgezeit das bessere Team, hatten aber in der Nachspielzeit noch Glück, als der FC in bester Position nur das Außennetz traf. Tore: 0:1 Markus Maichle (45.+2), 1:1 Maximilian Locherer (53./FE.), 2:1 Robyn Kröner (55.). Bes. Vork.: Rote Karte für Enes Vesnic (90.+2/Wacker). Res.: 7:2.

SV Äpfingen – SC Schönebürg 0:1 (0.0). In einem flotten Kreisliga-A-Spiel hatte Schönebürg das bessere Ende für sich. Beide Teams hatten ihre Möglichkeiten, doch SCS-Spieler Philipp Auer gelang das entscheidende Tor (50.). Die Gastgeber machten danach Druck, vergaben aber wieder einmal ihre Torchancen. Res.: 1:4.

SV Alberweiler – SG Mettenberg 1:1 (1:0). Beide Teams hatten über die gesamte Spielzeit nur wenige Chancen, wobei Mettenberg noch die besseren hatte. Auf dem schwer bespielbaren Untergrund kamen die Gastgeber nicht über ein Remis hinaus. Tore: 1:0 Matthias Hertenberger (24.), 1:1 Marc Lutz (72.). Bes. Vork.: Gelb-Rot: Florian Gauß (90./SGM). Res.: 5:0.

TSV Wain – SF Bronnen 1:0 (1:0). Ein hektisches Spiel, das mit vielen Fouls durchsetzt war, sahen die Zuschauer in Wain. Bereits in der siebten Minute erzielte Markus Hoffart das goldene Tor. Am Ende stand ein nicht unverdienter Sieg des TSV. Bes. Vork.: Die SFB vergeben einen Handelfmeter (14.). Res.: 0:3.

SV Schemmerhofen – SV Sulmetingen II 3:0 (1:0). Die Gastgeber taten sich über weite Strecken schwer gegen die sehr tief stehende Gästemannschaft. Nach 90 Minuten stand aber trotzdem ein deutlicher 3:0-Erfolg. Der SV Sulmetingen II konnte über die gesamte Spielzeit keine Torchance für sich verbuchen. Tore: 1:0 Julian Maier (18.), 2:0 Nico Hipp (65.), 3:0 Muhammet Öztürk (80.).

SV Mietingen II – SG Altheim/Schemmerberg 0:1 (0:1). Den Gästen gelang mit ihrer ersten Tormöglichkeit gleich das Tor des Tages, Torschütze war Leon Pachonick in der 19. Spielminute. Nach der Gästeführung waren die Gastgeber agiler. Auch in der zweiten Halbzeit gab die Heimelf den Ton an. Die SG brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und verbuchte somit einen sehr schmeichelhaften Sieg.