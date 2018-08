SV Birkenhard sichert sich den Titel

Der SV Birkenhard hat nach dem Abstieg aus der Bezirksliga Oberschwaben im Schützenkreis Biberach-Iller mit einem Start-Ziel-Sieg überlegen die Meisterschaft bei den Kleinkaliber-Rundenwettkämpfen errungen.

Die Birkenharder schossen im vorletzten Wettkampf gegen den SV Essendorf beim 808:779-Erfolg noch eine Saisonbestleistung. Die Dominanz der Birkenharder spiegelt sich auch durch die zwei Erstplatzierten Achim Heckenberger und Stephan Ziegler in der Einzelwertung wider. Den Birkenhardern am nächsten kamen als Zweitplatzierter, wie in den Vorjahren sehr häufig, der SV Essendorf. Was sich auch mit dem dritten und fünften Platz in der Einzelwertung durch Gerd Weiler und Edwin Geray niederschlägt.