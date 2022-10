SV Birkenhard beim Köln Marathon

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Wochenende vom 30. September machten sich 40 Teilnehmer vom SV Birkenhard mit einem Bus auf den Weg nach Köln, um beim 24. Köln Marathon zu starten. Bei diesem Stadtmarathon besteht die Möglichkeit, Marathon zu laufen, Halbmarathon oder sich für eine Staffel zu entscheiden die aus vier Läufern besteht bei der 12- oder 6 km zu absolvieren sind.

Alle Teilnehmer erzielten in ihren Altersklassen respektable Leistungen.

Mitangereiste Läufer, die verletzungsbedingt nicht an den Start konnten, feuerten ihre Vereinskameraden an der Strecke an und sorgten für tolle Stimmung.

Am Tag danach gönnte sich die Läufergruppe noch eine Stadtführung und eine Bootsfahrt auf dem Rhein, bevor sie am späten Nachmittag die Rückreise nach Biberach antrat.

Ergebnisse Marathon: Peter Zdebek 3:29:57, Robert Bammert 3:29:57, Christoph Locherer 3:39:05, Peter Baur 4:02:08.

Ergebnisse Halbmarathon: Martina Locherer 1:48:20, Jürgen Wiemer 1:44:34, Manfred Fakler 1:55:10, Birgit Fakler 1:55:11, Elvira Rölli 1:46:34, Olivia Müller 1:51:30, Claudia Schneider 2:10:54, Stephan Schneider 1:35:28, Irmengard Weckerle 1:51:20, Maria Werner 2:13:14, Ingrid Schluler 1:49:51, Ulli Maikler 2:02:47, Marion Waibel 1:35:53, Susi Löwrigkeit 2:23:35, Diana Kubach 2:17:50, Sandra Rauneker 1:50:35, Alex Schmid 1:44:07, Ralf Dukeck 1:47:32.

Ergebnisse Staffel 1: Hans-Peter Rodi, Sonja Schöchlin, Susi Weiss, Silvia Hermann 4:18:13.

Ergebnisse Staffel 2: Andreas Schneider, Angelika Schmid, Daniela Klug, Jörg Habermann 3:54:16.