SV Baustetten klettert auf den Relegationsplatz

Dem SV Schemmerhofen geht in der Fußball-Kreisliga A II die Puste aus. Derweil erobert Baustetten nach dem Auswärtserfolg in Laupertshausen den Relegationsplatz. Die Mannschaften am Tabellenende gehen alle leer aus.

SV Mietingen II – TSG Achstetten 0:3 (0:0). Der Tabellenführer aus Achstetten war in der ersten Halbzeit spielerisch überlegen und hatte auch gute Tormöglichkeiten, die aber alle leichtfertig vergeben wurden. Im zweiten Durchgang war dann durch zwei schnelle Gästetore die Partie frühzeitig entschieden. Tore: 0:1 Eigentor (46.), 0:2 Tobias Osswald (52.), 0:3 Dominik Schmidt (71.).

FC Inter Laupheim – SV Burgrieden 0:4 (0:2). Die erste Viertelstunde gehörte den Platzherren, die zwei gute Möglichkeiten ausließen. Danach kamen die Gäste stärker auf und sorgten mit zwei schnellen Toren für eine gewisse Vorentscheidung. Im zweiten Durchgang tat der SVB zunächst nicht allzu viel, war aber jederzeit Herr der Lage. Nach einer Stunde Spielzeit zog Burgrieden das Tempo noch einmal an und kam zu zwei weiteren Toren. Tore: 0:1, 0:3 Tobias Schaich (20., 67.), 0:2 Stefan Müller (23.), 0:4 Haj Ahmad Wael (75.). Res.: 1:4.

SF Bronnen – TSV Ummendorf II 1:0 (1:0). Die SF taten sich sehr schwer gegen aufopferungsvoll kämpfende Gäste. Marius Baur erzielte zwar früh das 1:0 (7.), aber damit war das Pulver der Sportfreunde an diesem Tag bereits verschossen. Die Gäste hätten sich am Ende durchaus einen Punkt verdient gehabt.

SV Schemmerhofen – SGM Warthausen/Birkenhard 0:2 (0:2). Die schwarze Serie hat den SV Schemmerhofen weiterhin fest im Griff. Gegen keinesfalls überzeugende Gäste gab es eine 0:2-Niederlage. Die Gastgeber zeigten über die gesamte Spielzeit eine desolate Leistung. Tore: 0:1 Patrick Wilpert (29.), 0:2 Patrick Grimm (35.).

SC Schönebürg – SG Mettenberg 5:2 (1:2). Der Gast war in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft und führte zur Pause völlig verdient. Nach dem Wechsel musste die SG dem zuvor hohen Tempo Tribut zollen und brach ein. Der SCS kam noch zu einem auch in dieser Höhe verdienten Sieg. Tore: 0:1 Simon Fischer (8.), 0:2 Tobias Guggenmoser (15.), 1:2, 2:2 Manuel Schlaich (34., 54./FE), 3:2 Andreas Häußler (71.), 4:2 Michael Gaum (80.), 5:2 Manuel Schlaich (82.). Res.: 3:0.

SV Laupertshausen – SV Baustetten 1:3 (1:0). Laupertshausen stand sehr tief und machte durch einen Konter das 1:0. In Halbzeit zwei nutzten die Gäste die wenigen Lücken in der SVL-Abwehr konsequent aus und siegten verdient. Tore: 1:0 Christian Jörg (21.), 1:1 Marcel Schwarzmann (54.), 1:2, 1:3 Florian Steinle (61., 78.). Res.: 0:2.

TSG Maselheim-Sulmingen – FC Wacker Biberach 1:3 (0:1). Wacker war meist in Ballbesitz. Die Heimelf suchte ihr Heil in der Verteidigung. Nach der 2:0-Gästeführung (52.) war klar, dass die Punkte nicht in Sulmingen bleiben werden. Tore: 0:1 Benjamin Klamert (41.), 0:2 Mehmet Arif Sahin (52.), 1:2 Marco Komander (80.), 1:3 Viktor Haufler (88.). Res.: 1:6.