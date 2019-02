SV Balzheim I steigt als Meister auf

In der Luftgewehr-Kreisliga C des Schützenkreises Biberach-Iller hat sich SV Balzheim I durchgesetzt. Am dritten Schießtag übernahmen die Balzheimer die Tabellenführung und gaben diese nicht mehr ab. Auch wenn Balzheim I beim 1347:1341-Ringe-Auswärtssieg beim ZSV Dietenheim eine etwas schwächere Leistung ablieferte, genügte dies zur Meisterschaft. Der Dietenheimer Patrick Gold erzielte mit 365 Ringen nicht nur das beste Ergebnis dieser Begegnung, sondern auch des Wettkampf-Durchgangs. Die Dietenheimer beenden die Saison auf Platz drei.

Vizemeister dieser Klasse wurde der SV Illerbachen IV. Topschützin der Illerbacher war Franziska Frost mit 359 Ringen, wodurch die Illerbacher mit 1381 Ringen ihr bestes Saisonergebnis erzielten. Die Tabellennachbarn Rot III und Illerbachen III konnten die Plätze vier und fünf halten. Am letzten Wettkampftag setzte sich der SV Illerbachen III gegen den SV Rot III mit 1300:1291 Ringen durch. Das beste Ergebnis dieser Paarung erzielte Gerhard Föhr mit 341 Ringen. Im Kellerduell zwischen dem SV Kirchberg II und dem SV Reinstetten gab es einen Auswärtssieg. Die Reinstetter gewannen dank der 354 Ringe von Andreas Fesseler mit 1295:1251 Ringen.

In der kommenden Saison werden der SV Balzheim I und der SV Illerbachen IV nun in der Kreisliga B vertreten sein. Mit Abstand bester Einzelschütze in dieser Liga war der Dietenheimer Patrick Gold mit durschnittlich 362,17 Ringen. Wilfried Gintaut vom SV Balzheim kam auf 350,67 Ringe. Die Illerbacher Schützin Franziska Frost belegt mit einem Schnitt von 349,83 Platz drei in dieser Wertung.