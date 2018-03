SV Baltringen empfängt Gutenzell

In einem Nachholspiel vom 16. Spieltag hat der SV Baltringen in der Fußball-Bezirksliga Riß am Mittwoch, 21. März, um 18 Uhr den VfB Gutenzell zu Gast. Punktspielpraxis fehlt sowohl dem Fünften SV Baltringen, als auch dem Vorletzten VfB Gutenzell. Die Erwartungshaltung ist jedoch dieselbe: Für die Umsetzung der Saisonziele soll ein positiver Einstieg her. Deutlich weniger Druck liegt jedoch beim gastgebenden SVB, der in der Vorrunde ebenfalls zum Auftakt 2:0 gewann. Für die Gäste winkt im Falle des dritten Saisonsiegs ein Tabellensprung von gleich vier Plätzen, selbst ein Remis würde den VfB zwei Plätze nach oben bringen. Die Heimelf ist aufgrund des tabellarischen Vorteils und einer sehr starken Bilanz gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte leichter Favorit.