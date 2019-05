SV Alberweiler ist im Derby gefordert

Ein Derby steht in der Fußball-Kreisliga A II zwischen dem SV Alberweiler und dem SV Schemmerhofen auf dem Spielplan. Auch Tabellenführer Warthausen/Birkenhard hat in Äpfingen einen Lokalkampf zu bestreiten. Der SV Burgrieden empfängt den Tabellenvorletzten SV Sulmetingen II. Die SGM Laupertshausen/Maselheim bekommt Besuch vom TSV Wain.

Fast perfekt ist der vergangene Spieltag für die SGM Warthausen/Birkenhard gelaufen. Der SV Burgrieden wurde durch das Unentschieden auf Abstand gehalten und der zweite Verfolger SV Alberweiler verlor völlig überraschend beim TSV Wain. Vier Punkte Vorsprung und das beste Torverhältnis hat der Tabellenführer nun vor den drei letzten Saisonspielen. Es ist zwar noch nichts in trockenen Tüchern. Die besten Karten im Titelrennen hat nun aber ganz klar die SGM Warthausen/Birkenhard, die sogar Meister werden könnte, wenn sie beim SV Äpfingen gewinnt und die Konkurrenten aus Burgrieden und Alberweiler ihre Begegnungen verlieren. Alberweiler hätte schon keine Chance mehr auf den Titel, wenn Warthausen/Birkenhard gewänne und der SVA nur unentschieden spielen würde.

Nachbarschaftsduell am Freitag

Schon am Freitagabend um 18.30 Uhr wird das Derby zwischen dem SV Alberweiler und dem SV Schemmerhofen auf dem Sportgelände in Alberweiler angepfiffen. Der SVA war über die gesamte Spielzeit hinweg in Wain die bessere Mannschaft, aber am Ende blieben die Punkte in Wain. Beim SVA weiß man, dass dies wohl das Aus im Meisterschaftskampf gewesen sein könnte, obwohl der Bezirksliga-Absteiger am vorletzten Spieltag noch bei der SGM Warthausen/Birkenhard antritt. Es geht auf jeden Fall noch um den Relegationsplatz. Die Gäste aus Schemmerhofen versuchen ihre Gemeindederbys zu gewinnen und werden entsprechend motiviert in Alberweiler auftreten.

Alle weiteren Partien des anstehenden Spieltags werden am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen.

Dem SV Burgrieden nutzte das Unentschieden beim Tabellenführer nicht viel, auch er muss sich um Platz zwei bemühen. Der Tabellenvorletzte SV Sulmetingen II tritt nun im Rottal an. Die Gäste verloren ihr wichtiges Heimspiel gegen den SV Mietingen II deutlich mit 1:4 und sind auch in Burgrieden in der Außenseiterrolle.

Keine leichte Aufgabe

Die SGM Warthausen/Birkenhard tritt beim benachbarten SV Äpfingen an. Keine leichte Aufgabe für den Tabellenführer, aber machbar, wenn die Nerven mitspielen. Äpfingen versteht es, sich so teuer wie möglich zu verkaufen. Ein Spaziergang am Sonntagnachmittag wird es für die SGM Warthausen/Birkenhard auf jeden Fall nicht werden.

Kann die SGM Laupertshausen/Maselheim die rote Laterne noch abgeben? Der TSV Wain tritt auf dem Sportgelände in Maselheim an. Beim TSV Wain weiß man nie so richtig woran man ist. Die SGM wird alles versuchen, um zum Erfolg zu kommen. Zu verlieren hat die SGM Laupertshausen/Maselheim so gut wie nichts mehr.

Die SG Mettenberg überrascht weiter positiv, der Gastgeber SGM Altheim/Schemmerberg dagegen weiterhin negativ. Von der Form der letzten Wochen her betrachtet spricht alles für einen Gästesieg auf dem Altheimer Sportgelände.

FC Wacker Biberach trifft auf den SC Schönebürg. Die Gäste aus Schönebürg haben in Biberach die Favoritenrolle inne.