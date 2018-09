SV Alberweiler II gewinnt zweistellig

Der SV Alberweiler II hat in der Frauenfußball-Regionenliga VI die SGM Haslach/Wangen abgefertigt. Burgrieden punktete auswärts, Reinstetten verlor.

SV Maierhöfen-Grünenbach – SV Burgrieden 1:1 (0:1). Leonie Miller brachte Burgrieden in der ersten Halbzeit in Führung (16.). Kurz vor Spielschluss glich Ellen Olschyna zum 1:1-Endstand aus (85.).

SV Reinstetten – SV Immenried 0:2 (0:1). Der SVR wurde durch das 0:1 von Tamara Kant früh kalt erwischt (1.). Nach der Pause legte Julia Fehr das 0:2 nach, bei dem es bis zum Schluss blieb (62.).

SGM Haslach/Wangen – SV Alberweiler II 0:15 (0:6). Der SVA II begann stark und versuchte immer wieder schnell in die Spitze zu spielen und lag schnell mit 2:0 vorn. Die SGM konnte offensiv kaum Akzente setzen, die oft lang geschlagenen Bälle wurden von der SVA-Abwehr immer wieder abgefangen. Bereits zur Halbzeit war die Entscheidung gefallen. Nach dem Seitenwechsel schraubte der SVA II das Ergebnis kontinuierlich in die Höhe. Die SGM hatte nur eine Torchance durch einen direkten Freistoß, den SVA-Keeperin Tamara Bauschatz aber entschärfte. Die Tore für den SVA II erzielten: Sina Romer (3., 20., 39.), Melanie Wenger (9., 47.), Marina Dobler (24., 31.), Lena Rädler (56., 64., 68., 72., 75., 85., 87.) und Elodie Ouvrard (81.). Am kommenden Sonntag empfängt der SVA II um 11 Uhr den TSV Tettnang II.