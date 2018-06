„Supertag für Oberschwaben“

Als „gute Nachricht“ für die Region werten die Biberacher Bundestagsabgeordneten Josef Rief (CDU) und Martin Gerster (SPD) sowie Landrat Heiko Schmid die Übereinkunft von Bund und Land zur Finanzierung des Südbahnprojekts.

Dass die Vereinbarung steht, darüber „freue ich mich riesig“, sagte Josef Rief. Der Bund habe stets gesagt, dass zunächst die Baureife vorliegen müsse und „man sich dann an die Finanzierung macht“. „Der Bund hat Wort gehalten und sein Versprechen zeitgenau eingehalten“, so der CDU-Abgeordnete. Einen kleinen Wermutstropfen hatte die Sache für Rief, der mit einem Schmunzeln ausführte: Dem Landesverkehrsminister Hermann habe er vor einiger Zeit eine Wette angeboten, dass die Finanzierung spätestens ein halbes Jahr nach den Planfeststellungen in den Teilabschnitten erreicht sei – doch der grüne Minister habe nicht eingewilligt. „Das ist schade, sonst hätten wir beim Spatenstich schon jemanden gehabt, der die Getränke zahlt.“

Auch bei Martin Gerster war die Freude „riesig“. Es sei „ein super Tag für Oberschwaben“, so der SPD-Abgeordnete. Er erinnerte aber auch daran, dass es eine „ganz schön schwere Geburt“ gewesen sei – man müsse sich nur die Verzögerungen vor Augen führen und die Kostensteigerung, nachdem die erste Schätzung noch von 80 bis 90 Millionen Euro ausgegangen sei und man nun bei mehr als 220 Millionen Euro liege. „Da verwundert es nicht, dass die Diskussion aufkommt, wer die Kosten trägt.“

In den vergangenen Jahren sei er sich wie ein „Diplomat“ oder „Wandler“ vorgekommen „zwischen zwei Ministern, die sich nicht so mögen“, so Gerster mit Blick auf Bundesverkehrsminister Dobrindt (CSU) und Landesverkehrsminister Hermann (Grüne) – auf beiden politischen Ebenen ist die SPD mit in der Regierung. „Ich habe Aktenordner voll mit Schreiben an den einen und anderen Minister, sie mögen doch zusammenfinden.“ Dass dies nun der Fall ist, sei auch notwendig. „Wenn es dieses Jahr nicht geklappt hätte, wäre es deutlich schwieriger geworden.“

„Der Knoten ist durchschlagen“, sagte der Biberacher Landrat Heiko Schmid, der gegenüber der SZ am Donnerstag von einem „sehr guten Tag für Oberschwaben“ sprach. Einen Rest Skepsis bewahrte sich Schmid. So richtig glaube er es erst, wenn die Tinte trocken sei – doch „die Willenserklärungen sind da und dahinter kann keiner mehr zurück“. Wie am Vorabend im Ausschuss (siehe eigenen Bericht) hob er den Beitrag des Landkreises hervor mit dem dem Kreistag empfohlenen Verzicht auf die Erstattung der Vorfinanzierungskosten.