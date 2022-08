„Super Mario“-Zeltlager der DPSG Biberach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder der DPSG Biberach haben ihr diesjähriges Sommerlager in Primisweiler bei Wangen verbracht. Unter dem Motto „Super Mario“ haben die Kinder und Jugendlichen einiges erlebt. Sie lösten beispielsweise Aufgaben bei einem Geländespiel, bauten einen Lagerturm, absolvierten Stationen auf dem Zeltplatz und retteten bei einer Nachtwanderung das Pilz-Königreich der Toads. Außerdem fuhren die Kinder bei einem Mario Kart-Abend auf zwei Wii-Konsolen um die Wette.

Zwei Tage durften die einzelnen Stufen selbst gestalten. Die Pfadfinderstufe, also die 14- bis 16-Jährigen, und die Rover (16-21 Jahre) gingen wandern. Die Wölflinge (7 bis 10 Jahre) bastelten Autos aus Pappkartons und die Jungpfadfinder (10-13 Jahre) kochten Eintopf über dem Feuer.

Bei dem warmen Wetter kühlten sich die kleinen und großen Pfadfinder fast jeden Tag im direkt am Platz vorbeifließenden Fluss Argen ab. Die Figuren aus dem bekannten Videospiel begleiteten die Kinder in den zehn Tagen: Mario, Luigi, Prinzessin Peach, der Bösewicht König Bowser und lustige Pilze.

Die DPSG Biberach bietet jeden Sommer zu Beginn der Ferien ein Zeltlager an. 2023 fahren die Pfadfinder auf ein Diözesanlager in Königswald in Bayern - dort werden rund 1000 Pfadfinder gemeinsam zelten.

Interessierte Kinder und Jugendliche sind herzlich dazu eingeladen, bei den DPSG Pfadfindern reinzuschnuppern. Die Stufen treffen sich zu ihren Gruppenstunden am Weißen Turm zu folgenden Zeiten: Wölflinge (7-10 Jahre): Montag, 18-19:30 Uhr, Jungpfadfinder (11-13 Jahre): Montag, 18-19:30 Uhr, Pfadfinder (14-16 Jahre): Freitag, 16:30-18 Uhr, Rover (16-21 Jahre): Freitag, 18:30-20 Uhr.

Die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) ist mit ca. 95 000 Mitgliedern der größte Pfadfinderverband Deutschlands und einer der größten Kinder- und Jugendverbände in Deutschland. Der Stamm Weiße Rose in Biberach ist seit 90 Jahren tätig und leistet Kinder- und Jugendarbeit in wöchentlichen Gruppenstunden. Daneben verbringen die Pfadfinder gemeinsame Wochenenden, gestalten den Friedenslichtgottesdienst in Sankt Josef und veranstalten das Funkenfeuer in Hagenbuch.

Mehr Infos zur DPSG Biberach: www.dpsg-biberach.de.