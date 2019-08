Sulmetingen und Reinstetten in Torlaune

Die beiden Titelfavoriten Sulmetingen und Ringschnait sind in der Fußball-Bezirksliga Riß mit Siegen gestartet. Der SV Dettingen unterlag beim Einstand von Spielertrainer Oliver Wild mit 2:4 in Baustetten. Der SV Reinstetten bestätigte seine sehr gute Verfassung und schickte Aufsteiger Mittelbiberach mit 5:1 nach Hause. Besser verlief der Auftakt für einen anderen Aufsteiger. Die SGM Warthausen/Birkenhard siegte in Kirchberg mit 4:3.

SV Ringschnait – Olympia Laupheim II 4:1 (1:1). Das junge Gästeteam hatte nach zwei Minuten einen Lattentreffer zu verzeichnen und war bis zur Halbzeit das bessere Team. Manuel Münst (5.) nutzte einen an Stefan Grell verwirkten Foulelfmeter zum 1:0. Der freigespielte Lukas Rost (32.) glich für die Gäste verdient aus. Die Gastgeber kamen aber deutlich verbessert aus der Pause und entschieden die Partie mit einem Doppelschlag. Joshua Steinmayer (62.) gelang aus acht Metern frei stehend das 2:1, Julian Kloos (63.) konnte eine Flanke problemlos zum 3:1 einschieben. Martin Kuhl (90.) schloss seinen Alleingang zum 4:1 ab.

SV Reinstetten – FC Mittelbiberach 5:1 (2:0). Die Gastgeber hatten die Partie über weite Strecken im Griff und siegten verdient. Isaak Athanasiadis (12.) markierte auf Vorarbeit von Philipp Kolb das 1:0, Robin Kammerlander (19.) erhöhte per Kopf auf Flanke von Hampp auf 2:0. Die Gäste hatten nach der Pause eine kleine Drangphase, Marco Matzkat (54.) erhöhte durch einen Foulelfmeter nach Foul an Athanasiadis auf 3:0. Fabian Zell (61.) verkürzte für den Aufsteiger auf 3:1, der SVR konnte aber nachlegen. Nach Freistoß von Athansiadis köpfte Robin Kammerlander (64.) zum 4:1 ein, ein abgefälschter Schuss von Karl Hampp (84.) brachte das 5:1.

SV Baustetten – SV Dettingen 4:2 (1:2). Die Gäste waren in der ersten Halbzeit das bessere Team. Oliver Wild (15.) gelang aus kurzer Distanz das 0:1, Steffen Zott (38.) erhöhte im Nachschuss völlig verdient zu diesem Zeitpunkt auf 0:2. Nach einem gelungenen Solo verkürzte Maximilian Netzer (43.) noch vor der Pause zum wichtigen 1:2. Die Heimelf fand nach dem Gang aus der Kabine deutlich besser ins Spiel. Florian Steinle (49.) nutzte ein gutes Zuspiel in den Strafraum zum 2:2. Kurz später verwertete Manoel Leven (51.) eine Flanke von Netzer mit wuchtigem Kopfball zum 3:2. Nach einem abgefangenen Pass der Gäste im Aufbauspiel machte wiederum Manoel Leven (82.) mit dem 4:2 alles klar.

TSV Kirchberg – SGM Warthausen/Birkenhard 3:4 (2:1). Die Heimelf hatte einen Start nach Maß. Tobias Knoll (1.) nutzte ein Zuspiel von Daniel Kohler zum 1:0. Stefan Luppold (14.) erhöhte mit einem direkt verwandelten Freistoß auf 2:0, der TSV vergab daraufhin zwei hochkarätige Chancen. Die Gäste verkürzten durch Jochen Hauler (31.) aus kurzer Distanz auf 1:2 und kamen druckvoll aus der Kabine. Hauler (54.) schloss ein Zuspiel in die Spitze abgeklärt zum 2:2 ab, Patrick Wilpert (61.) machte per Volleyabnahme das 2:3. Daniel Kohler (65.) glich auf Flanke von Marco Schwertschlager zum 3:3 aus, ehe dem eingewechselten Maurizio Reinhold (85.) per Kopf der 3:4-Siegtreffer gelang.

SV Steinhausen – BSC Berkheim 1:0 (0:0). Beide Mannschaften gingen bei sommerlichen Temperaturen nicht das höchste Risiko ein, so blieben Chancen Mangelware. Berkheims Keeper Stefan Bufler (29.) erhielt für ein Handspiel außerhalb des Strafraums die Rote Karte. Trotzdem hatten die Gäste in der ersten Halbzeit die Führungschance, trafen nach einem Konter aber nur den Pfosten. Das Tor des Tages gelang Tobias Rothenbacher (47.), der ein Zuspiel in den Strafraum mitnahm und von dort mit einem trockenen Schuss zum 1:0 abschloss.

SV Sulmetingen – SV Eberhardzell 5:0 (2:0). Die Gastgeber hatten einen gelungenen Start. Frank Frommann (5.) köpfte eine Ecke von Heiko Gumper zum 1:0 ein. Frank Brehm leistete die schöne Vorarbeit zum 2:0, das wiederum auf das Konto von Frank Frommann (39.) ging. Mit einem Schuss aus 20 Metern erhöhte erneut Frommann (53.) auf 3:0, was bei den hohen Temperaturen die Vorentscheidung war. Timo Bayer leistete die Vorarbeit zum 4:0 durch Christian Ganser (62.). Mit einer Direktabnahme unter die Querlatte zum 5:0 machte Timo Bayer (70.) den ungefährdeten Heimsieg perfekt.

SF Schwendi – VfB Gutenzell 3:1 (0:0). Die Gäste hatten in der Anfangsphase zwei gute Strafraumaktionen. Mit zunehmender Spieldauer fanden aber die Sportfreunde ins Spiel, gingen mit ihren Möglichkeiten bis zur Halbzeit aber etwas fahrlässig um. Tobias Mayr (63.) erzielte nach Zuspiel von Yannick Harsch in die Tiefe das 1:0, fast postwendend glich Matthias Wiest (65.) mit einem Heber aus. Nach einer Roten Karte für Michael Poser (68.) schwanden beim VfB die Kräfte. Felix Koch (78.) gelang mit einem platzierten 25-Meter-Schuss das 2:1, auf Flanke von Emil Baur machte Tobias Mayr (82.) mit dem 3:1 alles klar.