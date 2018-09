Sulmetingen trifft im Topspiel auf Schwendi

Der am Vorsonntag erstmals siegreiche SV Reinstetten eröffnet am Samstag, 29. September, um 17 Uhr gegen den SV Mietingen den neunten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Riß. Am Sonntag hat der Zweite SV Sulmetingen den punktgleichen Spitzenreiter Schwendi zu Gast, Eberhardzell will gegen Achstetten den Negativlauf stoppen. Ringschnait empfängt um 17 Uhr im Derby Ummen- dorf, zur gleichen Zeit ist der SV Steinhausen Gastgeber des SV Dettingen. Anpfiff ist bei allen anderen Partien 15 Uhr.

Die Erleichterung über den ersten Saisonsieg war beim SV Reinstetten groß, die Saison hat nach zuvor sieben vergeblichen Anläufen für den SVR erst jetzt begonnen. Sechs Tage später steht man im Waldstadion gegen den SV Mietingen aber vor einer Mammutaufgabe. Bei aller Euphorie über den ersten Sieg ist Reinstetten nur Außenseiter. Die Gäste reisen mit der besten Offensivreihe, einem in Topform spielenden Torjäger Robin Ertle und der verlockenden Aussicht an, zumindest einen Tag lang die Tabellenspitze einnehmen zu können. Den Gegner aber zu unterschätzen, wäre die verkehrteste aller möglichen Einstellungen.

In seinen Heimspielen jagt beim Tabellenzweiten SV Sulmetingen ein Spitzenspiel das andere. Vor zwei Wochen schickte man den damaligen Ersten Ringschnait geschlagen nach Hause, jetzt steht der punkt- und torgleiche Tabellenführer SF Schwendi vor der Tür. Die Einstimmung auf die Toppartie gelang dem SVS mit einem 2:0-Sieg in Ummendorf etwas besser als den Sportfreunden, die gegen Kirchberg nicht über ein torloses Remis hinaus kamen. Im Duell der besten Abwehrreihe gegen die zweitbeste Offensivabteilung der Liga spielen weniger diese jüngsten Ergebnisse, sondern eher die Tagesform die tragende Rolle. Ein echter Favorit ist nicht auszumachen.

Tabellarisch gesehen brachte für den SV Steinhausen der erste Auswärtssieg keine Verbesserung, der Abstand auf die drei letzten Plätze ist jedoch angewachsen. Gegen den SV Dettingen hat Steinhausen zwei Rechnungen aus der Vorsaison offen: Im Heimspiel unterlag man mit 3:4, auswärts vergeigte der SVS sogar eine 3:0-Führung und verlor wieder 3:4. Mit einer geglückten Revanche wäre man im Mittelfeld und vor dem SVD, der sich zuletzt eher als Aufbaugegner für angeschlagene Teams hervortat. Speziell die Pleite gegen Reinstetten war ärgerlich, im Rottumtal will man mit einem deutlich besseren Auftritt diese Scharte auswetzen und den eigenen Anhang wieder beruhigen.

Wer in vier Spielen in Folge als Verlierer vom Platz geht, bekommt schnell eine Krise angedichtet. Beim SV Eberhardzell war zumindest bei den beiden vergangenen Auswärtspartien, in denen es gegen spielstarke Teams knappe Niederlagen gab, wenig davon zu spüren. Die Rolle des Punktelieferanten will der SVE nun aber wieder abgeben, gegen die TSG Achstetten soll der vierte Saisonsieg her. Der Aufsteiger stellt mit 15 Treffern zwar die fünftbeste Offensive, hat aber nur vier Zähler auf dem Konto. Hauptgrund dafür ist die löchrige Abwehr der TSG und zuletzt auch fehlendes Spielglück. Allein in den beiden zurückliegenden Begegnungen traf die TSG ein halbes Dutzend Mal nur das Aluminium.

Der deutliche Derbysieg kam für Olympia Laupheim II zur richtigen Zeit, die Spitzenplätze sind für die auf Platz sieben liegende Zweite des Verbandsligisten nur drei Punkte weg. Auf dem geplanten Weg in höhere Tabellenregionen wird nun der Tabellensechste VfB Gutenzell vorstellig, gegen den es in der Vorsaison zwei Siege gab. Für den punktgleichen VfB gelten im Prinzip die gleichen Vorzeichen, die zuvor gute Serie wurde allerdings in der Vorwoche gestoppt. Trotzdem scheint die Riedmüller-Truppe gefestigt genug, aus der zweifellos schweren Auswärtsaufgabe Zählbares zu holen. In allen bisherigen Auswärtspartien erzielte man mindestens zwei Treffer.

Vor knapp vier Wochen duellierten sich der SV Ringschnait und der TSV Ummendorf bereits im Pokal. Damals gönnte sich der SVR nach einer 3:0-Führung eine Auszeit und brachte mit Not einen 3:2-Sieg ins Ziel. Im jetzt anstehenden Derby will Ringschnait nach der zweiwöchigen Spielpause die zuletzt etwas dünnen Resultate korrigieren und mit einem Sieg Anschluss nach vorne halten. Der Aufsteiger hat neben der seit vier Partien anhaltenden Sieglosserie mit Personalproblemen zu kämpfen. Trainer Franz Leicht hofft trotzdem, eine schlagkräftige Truppe an die Dürnach schicken zu können, die dem Favoriten dann vielleicht auch entscheidend Paroli bieten kann.

Innerhalb von zwei Wochen entführte der TSV Kirchberg auch zwei Mal beim aktuellen Tabellenführer einen Punkt. Das macht Lust auf die Heimpartie gegen den SV Baustetten. Es ist auch ein Duell der Spielertrainerduos Lang/Kohler gegen Endler/Roncevic, bei dem die Heimelf nach zuvor zwei sieglosen Heimspielen einen Dreier verbuchen möchte. Abhängig ist dies auch davon, wie der Aufsteiger die erste Heimniederlage nach über einem Jahr verdaut hat. Auswärts landete der SVB zuletzt zwei Siege, muss nun aber auf den rotgesperrten Stammkeeper Onur Baran verzichten. Der Vierte will den Aufenthalt in der Spitzengruppe verlängern.