Sulmetingen II gibt die rote Laterne an Laupertshausen/Maselheim weiter

Das Spitzentrio der Fußball-Kreisliga A II hat seine Spiele gewonnen. Schlusslicht SV Sulmetingen II gewinnt überraschend gegen den FC Wacker Biberach und gibt die rote Laterne an die SGM Laupertshausen/Maselheim weiter.

TSV Wain – SV Burgrieden 1:3 (1:0). Den Platzherren gelang zwar die frühe Führung, aber danach bestimmten die Gäste das Spielgeschehen. Nach der Pause reichten dem SV Burgrieden 15 Minuten, um die Partie zu drehen. Danach ließen sich die Gäste den verdienten Auswärtserfolg nicht mehr streitig machen. Tore: 1:0 Tobias Dolpp (9.), 1:1 Robyn Kröner (49.), 1:2 Tobias Schaich (51.), 1:3 Deniz Cimen (63.). Res.: 1:5.

SV Sulmetingen II – FC Wacker Biberach 3:1 (2:1). In einem guten Kreisliga-A-Spiel kam die Heimelf zu drei unerwarteten Punkten. Die 2:1-Pausenführung des SVS war durchaus verdient. Im zweiten Spielabschnitt kamen die Gäste stärker auf, doch die Gastgeber sorgten in der 87. Minute für die Entscheidung. Tore: 1:0, 2:1 Jannick Borm (2., 37.), 1:1 Fabio Günther (10.), 3:1 Daniel Hagel (87.).

SF Bronnen – SC Schönebürg 3:2 (1:2). In einem guten Kreisliga-A-Spiel siegte am Ende die effizientere Mannschaft. Über weite Strecken war die Partie ausgeglichen und bis zum Schlusspfiff spannend. Tore: 0:1 Dominik Häußler (5.), 0:2 Michael Gaum (25.), 1:2, 2:2 Marius Baur (50., 60.), 3:2 Matthias Lebherz (80.). Res.: 0:1.

SGM Laupertshausen/Maselheim – SG Mettenberg 1:1 (0:1). Die Gäste gingen durch Simon Beck in Führung (11.). SGM-Spieler Lars Feldt gelang der Ausgleich (77.). Insgesamt hatten die Gäste mehr Torchancen und vergaben in der Nachspielzeit noch einen Foulelfmeter. Res.: 1:1.

SV Alberweiler – SV Äpfingen 2:0 (1:0). Bereits in der sechsten Minute gingen die Gastgeber durch Achim Frankenhauser mit 1:0 in Führung. Danach tat sich in den ersten 45 Minuten in den Strafräumen nicht mehr viel. Im zweiten Durchgang nahm die Partie mehr Tempo auf und die Gastgeber hatten die besseren Chancen. SVA-Spieler Matthias Hertenberger erhöhte auf 2:0 (57.). In der Folgezeit machten die Platzherren zwar das Spiel, aber die Gäste waren durch ihre Konter jederzeit gefährlich. Res.: 3:2.

SV Schemmerhofen – SV Mietingen II 2:3 (0:2). Die Gäste präsentierten sich kampfstark und kämpferisch und siegten deshalb am Ende verdient. Trotz des Anschlusstreffers in der 69. Minute konnte die Heimelf das Spiel nicht mehr drehen. Der SVS hatte über die gesamte Spielzeit mit einer schlechten Chancenauswertung zu kämpfen. Tore: 0:1, 0:2 Lukas Sulzer (13., 36.), 1:2 Andreas Kühlwein (55.), 1:3 Tobias Steinle (62.), 2:3 Thomas Graf (69.).

SGM Warthausen/Birkenhard – SG Altheim/Schemmerberg 1:0 (0:0). Eine mangelhafte Chancenauswertung zeigten die Gastgeber, während die Gäste keine einzige Tormöglichkeit hatten. Wieder einmal richtete es SGM-Spielertrainer Jochen Hauler mit dem Tor des Tages (57.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für Gästespieler Tim Schütt (77.).