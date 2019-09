Sulmetingen II gewinnt das Spitzenspiel

Kreisliga-A-Absteiger Sulmetingen II hat das Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga B I bei der SGM Rot/Haslach für sich entschieden und liegt nun aufgrund des besseren Torverhältnisses wieder an der Tabellenspitze. In Mittelbiberach gab es beim 4:4 ein wahres Torefestival.

SGM Rot/Haslach II – SV Sulmetingen II 0:2 (0:2). Die Gäste schlugen in der Anfangsphase des guten und von beiden Seiten intensiv geführten Spiels zu. Die Heimelf konnte die cleveren Gäste nicht mehr entscheidend in Not bringen. Tore: 0:1, 0:2 Fabio Dehler (4., 12.).

SV Steinhausen II – TSG Achstetten II 1:1 (0:1). Die von beiden Teams schnell geführte Partie war unterhaltsam und gut anzuschauen. Am Ende gab es ein gerechtes Resultat. Tore: 0:1 Mario Schmid (4.), 1:1 Luis Scheffold (46.).

FC Mittelbiberach II– SGM Warthausen II /Birkenhard 4:4 (2:1). In der ausgeglichen Partie hatten beide Mannschaften ihre Chancen. Den Gastgebern ging nach einer 4:2-Führung die Luft etwas aus. Tore: 0:1 Robin Langlouis (29.), 1:1 Jan Fischbach (35.), 2:1 Dominik Bantle (37.), 3:1 Patrick Jäckle (48.), 3:2 Vahid Abdillahi (51.), 4:2 Luca Ries (59.), 4:3 Robert Winkler (62.), 4:4 David Horseling (78.).