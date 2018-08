Sulmetingen empfängt Olympias starke „Zweite“

Der Tabellenführer SV Eberhardzell eröffnet mit seinem Gastspiel in Gutenzell am Samstag um 17.30 Uhr den vierten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Riß. Der Zweite Ringschnait erwartet am Sonntag um 17.30 Uhr mit dem SV Steinhausen einen äußerst unbequemen Gegner, der SV Mietingen tritt beim SV Dettingen an. Ummendorf empfängt im Kellerduell den ebenfalls noch punktlosen SV Reinstetten. Anpfiff ist bei diesen und allen anderen Partien um 15 Uhr.

Nicht einmal 48 Stunden Pause – sowohl für den VfB Gutenzell als auch für den Tabellenführer SV Eberhardzell ist der Terminplan eng gestrickt. Die Gastgeber warfen beim knappen 2:3 in Mietingen unter der Woche alles in die Waagschale und boten einen sehr ansprechenden Auftritt. Gegen den nächsten Spitzengegner will der VfB diesen guten Eindruck bestätigen. Wohl nur unverbesserliche Optimisten hätten den Gästen aus dem Umlachtal einen derart fulminanten Saisonstart zugetraut. Beim SVE stimmt offenbar die Mischung zwischen Offensive und guter Abwehrarbeit, in beiden Bereichen hat die Kaiser-Truppe Spitzenwerte vorzulegen. Der SVE geht mit viel Selbstvertrauen in die Partie.

Sportliche Kehrtwende einleiten

Mit dem einsetzenden Wetterumschwung möchte man beim TSV Ummendorf auch die sportliche Kehrtwende einleiten. In den ersten drei punktlosen Partien spürte der Aufsteiger den rauen Bezirksliga-Wind mit voller Breitseite, auch wenn in jeder Begegnung gute Spielphasen dabei waren. Gegen den ebenfalls noch punktlosen SV Reinstetten soll nun der erste Saisonsieg her. Auch die Gäste drückt nach drei verlorenen Partien das gleiche Problem – spielerisch durchaus ansprechend, aber in der Abwehr zu löchrig und in der Offensive zu harmlos. Beim Aufsteiger soll nun endlich das erste Erfolgserlebnis her, im anderen Fall muss sich der SVR wohl auf einen längeren Aufenthalt im Keller einstellen.

In der Vergangenheit waren die Partien zwischen dem SV Dettingen und dem SV Mietingen stets eine Bank für den Illertalverein. Die letzten sechs Vergleiche hat der SVD ausnahmslos für sich entschieden. Für die nun anstehende Begegnung stehen die Vorzeichen nicht ganz so günstig, man muss auf den Gelb-Rot-gesperrten Spielertrainer Andreas Betz verzichten, weitere Akteure fehlen urlaubsbedingt. Die Gäste spielten unter der Woche gegen Gutenzell wieder mit der gewohnten Wucht, konnten aber leichte Abstimmungsprobleme in der Abwehr auch nicht verheimlichen. Insgesamt sieht man sich beim SVM trotzdem auf Kurs, nun will man die schwarze Bilanz gegen den SVD aufbessern.

Außer Spesen nichts gewesen – der SV Sulmetingen unterlag unter der Woche erstmals in dieser Saison. Mit einer Portion Wut im Bauch scheint da das Lokalderby gegen den FV Olympia Laupheim II zum richtigen Zeitpunkt zu kommen. Da will der SVS dann auch beweisen, dass man nicht zu Unrecht zum erweiterten Favoritenkreis zählt. In der Vorsaison gelang ein hoher 5:1-Sieg gegen Olympia II. Mit der Elf von damals ist die jetzige Gästemannschaft jedoch nicht mehr zu vergleichen, was schon die beiden bisherigen gut herausgespielten 3:0-Erfolge belegen. In allen Mannschaftsteilen haben die Gäste personell sehr gut nachgelegt, für das Derby scheint man gerüstet zu sein.

Eigentlich sollte vieles besser werden in dieser Saison. Nach zwei gespielten Partien finden sich die SF Schwendi wie in der Vorsaison aber mit zwei Nullnummern im Tabellenkeller wieder. Damals gelang dann am dritten Spieltag der erste Saisonsieg, dies ist auch dann das erklärte Ziel der SF im zweiten Saison-Heimspiel gegen die TSG Achstetten. Der Aufsteiger kam unter der Woche zum ersten Saisonsieg, wiederum konnte die Truppe um Spielertrainer Christian Sameisla vor allem in der Vorwärtsbewegung überzeugen. Da erscheint es nicht weiter verwunderlich, dass man nun auch auf die ersten Auswärtspunkte spekuliert. Mit der bisher gezeigten Form scheint dies möglich.

Anspruch und Wirklichkeit halten sich beim SV Ringschnait die Waage. Der SVR hatte den erhofften guten Saisonstart und sich schon frühzeitig auf einem Spitzenplatz eingefunden. Der soll auch nach dem Heimspiel gegen den SV Steinhausen noch Bestand haben, wenngleich man sich innerlich schon mal auf ein hartes Stück Arbeit einstellt. Die Gäste haben nach zwei Auftaktniederlagen offensichtlich an den richtigen Stellschrauben gedreht und unter der Woche den ersten Saisonsieg eingefahren. Da dieser gegen den hoch eingeschätzten SV Sulmetingen gelang und auch noch verdient war, reist man nun nicht chancenlos beim Tabellenzweiten an.

Heimstärke ist gefragt

Jetzt ist sie wieder gefragt – die Heimstärke des SV Baustetten. Die unter der Woche in Eberhardzell gezeigte Leistung war nicht ausreichend für ein zählbares Resultat, vor eigenem Publikum ist der Aufsteiger aber deutlich höher einzuschätzen. Gegen den SV Baltringen strebt Baustetten zumindest den vierten Saisonpunkt an. Die Gäste waren in der Vorsaison die Wundertüte der Liga. Unter dem neuen Coach David Freudenmann und mit neuem Personal soll nun mehr Konstanz ins Spiel kommen. Im Verlauf der bisher zwei ausgespielten Partien gelang dies ganz gut, vier Punkte stehen im Arbeitsnachweis. Mit einem Sieg wäre man der Spitzengruppe sehr nahe.