Sulmetingen übernimmt Platz zwei

Zum Auftakt des Fußballjahrs 2019 haben einige Teams in der Bezirksliga Riß gleich deutliche Ansagen gemacht. Der SV Sulmetingen siegte überraschend deutlich mit 6:2 in Laupheim und hat mit diesem Sieg den zweiten Platz vom spielfreien VfB Gutenzell übernommen. Der SV Ringschnait löste seine Aufgabe beim Tabellennachbarn Steinhausen mit einem 2:0-Sieg. Die TSG Achstetten hatte ebenfalls einen gelungen Einstand und siegte gegen die SF Schwendi deutlich mit 4:1.

SV Baltringen – SV Baustetten 1:2 (1:1). Der Aufsteiger entführte nicht ganz unverdient die Punkte aus Baltringen. Die Gastgeber hatten den besseren Einstieg in die Partie, waren optisch überlegen und gingen durch einen direkt verwandelten, allerdings nicht unhaltbaren Freistoß durch Furkan Cebici (15.) folgerichtig mit 1:0 in Führung. Manoel Leven (22.) verlängerte eine Flanke aus dem Halbfeld gegen die unsortierte SVB-Abwehr zum 1:1. Die Gäste wirkten nach dem Seitenwechsel etwas handlungsschneller und klarer in ihren Aktionen, strapazierten beim Siegtreffer aber auch etwas das Glück. Der wohl als Flanke gedachte Ball von Sven Schmid (69.) senkte sich zum spielentscheidenden 1:2 ins Baltringer Tor. Die Gastgeber unternahmen danach alles, um zum Ausgleich zu kommen, scheiterten aber an der kompakten Gästeabwehr.

SV Steinhausen – SV Ringschnait 0:2 (0:0). Auf dem gut bespielbaren Platz in Steinhausen entwickelte sich eine gute, und von beiden Seiten sehr schnell geführte Partie. Die Gastgeber hatten in Halbzeit eins leichte optische Vorteile, die Gäste gefielen durch schnelles Umschaltspiel. In Halbzeit eins sahen die Zuschauer aber wenig echte Torraumszenen, die gleichmäßig verteilt waren. Nachdem SVS-Keeper Simon Gerner noch gegen Manuel Münst gut parieren konnte, köpfte ein SVS-Akteur den folgenden weiten Einwurf des SVR-Torjägers unglücklich zum 0:1 ins eigene Netz (57.). Tobias Rothenbacher (70.) hatte nach einem starken Solo aus 16 Metern kein Abschlussglück, den spielentscheidenden Treffer zum 0:2 setzte dann Manuel Münst (78.) nach einem Pass in die Tiefe mit sauberer Ballannahme und einem sattem Schuss.

FV Olympia Laupheim II – SV Sulmetingen 2:6 (0:2). Das Derby sah zwei spielerisch in etwa gleichwertige Mannschaften, die Gäste waren aber beim Verwerten der Torchancen gegen die abwehrschwachen Laupheimer klar im Vorteil. Marco Hagel (5.) nutzte eine Hereingabe von Michael Stöferle zum schnellen 0:1, Tolga Sarkarya (20.) ließ mit einem Heber über den Keeper das 0:2 folgen. Nach dem frühen Treffer von Frank Brehm (50.) schien die Partie entschieden, die nie aufgebenden Laupheimer kamen durch Marcel Bollinger (62.) und einen sehenswerten Treffer von Robin Dürr (67.) auf 2:3 heran und ließen den SVS kurz wackeln. Ein Traumtor von Marco Hagel (70.) in den Winkel brachte das 2:4. Timo Bayer (85.) gelang nach einer Reihe eigener Chancen aus kurzer Distanz das 2:5, das 2:6 von Albert Gashi (90.) entsprang einer schönen Einzelaktion.

TSG Achstetten – SF Schwendi 4:1 (2:0). Gelungener Einstand für das Trainerduo Stanzl/Böhringer: Nach einer Ecke von Daniel Krug brauchte Marc Göggelmann (2.) nur den Fuß hinzuhalten und markierte das frühe 1:0. Die Gäste erspielten sich danach Vorteile, außer einer guten Chance von Tobias Mayr entwickelte sich aber wenig Gefahr für eine aufopferungsvoll kämpfende TSG. Nach guter Vorarbeit von Krug jagte Marc Müller (25.) die Kugel diagonal zum 2:0 in den Winkel. Einen an Serkan Tokmak verwirkten Elfer nutzte Alexander Mayr (28.) zum 1:2. Zugang Tomislav Jauer hatte vor der Pause den dritten TSG-Treffer auf dem Fuß. Den besorgte für die in Halbzeit zwei aktivere Heimelf Kapitän Florian Geiselmann (67.), Marc Göggelmann (86.) besorgte per Kopf sogar noch das 4:1 für die TSG. Bes. Vork: TSG-Keeper Markus Czerwinka hält einen Elfmeter von Alexander Mayr.