Süßemilch überzeugt beim Re-Start

Nach langer Rennpause durch die Corona-Pandemie ist es für die Biberacher Radsportlerin Laura Süßemilch wieder mit Wettkämpfen losgegangen. Bereits Anfang August hatte sie mit der Nationalmannschaft ihre ersten Rennen in dieser Saison erfolgreich bestritten.

Für Süßemilch ging es zuerst auf die Radrennbahn. Im Scratchrennen, bei dem alle Fahrerinnen gemeinsam über eine gewisse Rundenanzahl an den Start gehen, ließ sie die Weltmeisterin Kirsten Wild hinter sich und gewann diese Disziplin. „Nach der WM im Februar standen eigentlich die ganzen Frühjahrsklassiker auf meinem Rennplan“, erzählt Süßemilch. „Nach einer einwöchigen Pause nach der WM stieg ich im März wieder voll ins Training ein, um mich darauf vorzubereiten.“ Die Rennen wurden immer wieder nach hinten verschoben und die Nationalfahrerin musste weiter voll trainieren, da sie bereit sein wollte, wenn es los geht. Auch als feststand, dass bis August alles abgesagt wird. „Mein Trainer und ich entschieden trotzdem, keine Pause einzulegen und weiter zu trainieren. Allerdings mit dem Fokus auf Grundlagenausdauertraining“, so Süßemilch.

Vor Kurzem stand der zweite Renneinsatz in Prostejov, Tschechien, an. Auch hier liefen die Rennen wieder optimal. Im Scratch wurde Süßemilch Dritte. Im Punktefahren wurde sie ebenfalls Dritte, nachdem sie drei Rundengewinne hatte herausfahren können. „Im Omnium sicherte ich mir den fünften Platz und im Madison stand ich ebenfalls erneut mit meiner Partnerin Lena Reißner auf dem Treppchen“, erzählt Laura Süßemilch. Allgemein war es ein sehr guter Auftritt der deutschen Mannschaft, was zuversichtlich in die Zukunft blicken lässt.