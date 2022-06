Südwestmetall-Infotruck auf der Messe

Berufsinformation lebt auch vom praktischen Erleben des Berufes. Dies ist im InfoTruck der Metall- und Elektroindustrie (kurz M+E) mit möglich. Das teilt der Arbeitgeberverband Südwestmetall mit. Der M+E-InfoTruck steht demnach während der future4you auf dem Außengelände der Messe am Freitag, 24. Juni von 9 Uhr bis 17 Uhr Interessierten offen. Die future4you 2022 wird im ehemaligen B1 Baumarkt/Kaufland, Obere Stegwiesen 10 in Biberach-Warthausen stattfinden. „Es ist schön und vor allem wichtig, dass wir nach der langen Corona-Pause nun wieder in direkten Kontakt mit den Jugendlichen treten können“, wird Götz Maier, Geschäftsführer von Südwestmetall in Ulm in der Mitteilung zitiert.