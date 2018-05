Sturz bremst Larissa Mayer nicht

Der zweite von insgesamt sieben Läufen der German- Cross-Country-Serie (GCC) ist in Walldorf ausgetragen worden. Für den AMC Biberach startete Larissa Mayer in der Klasse XC Woman und belegte Platz 17. Thorsten Roth startete in der Klasse XC Sport II und wurde Elfter.

Auf der Motocrossstrecke gab es viele Auf- und Abfahrten und ein paar Waldpassagen. Gefahren wurde in jeder Klasse zwei Stunden. Mit den 20 Startern der XC-Woman-Klasse waren auch die 130 Fahrer der Beginner auf der Strecke. Da es mit 28 Grad relativ heiß für die Jahreszeit war, war die Hitze schon die erste Schwierigkeit für die 150 Fahrer. Vor dem Start wurde die Strecke gewässert, sodass es in den ersten drei Runden sehr rutschig war. In den Kurven und Auffahrten gab es Stürze. Die Gestürzten blockierten die Fahrstrecke und verursachten Staus. Die erste Runde von Larissa Mayer war dann auch ihre langsamste. Sie hatte zunächst Probleme, ihren Rhythmus zu finden, kam dann aber gut zurecht und die letzte Runde nach zwei Stunden war ihre schnellste.

Nach etwa einer Stunde war die Strecke schon sehr löchrig und zerfahren. Bei einer Steilabfahrt erwischte Mayer ein solches Loch mit dem Vorderrad und stieg über den Lenker ab. Dabei verhakte sich eine Lasche ihrer Hose am Lenker. „Ich hing auf meinem Kotflügel wie aufgespießt“, so Mayer. Ein anderer Fahrer kam ihr zu Hilfe, allein wäre sie nicht mehr aus der Situation herausgekommen. Nach einem kurzen Stopp in der Box, um den Lenker wieder gerade zu biegen, fuhr sie mit Vollgas weiter. Inzwischen gut trainiert, konnte sie auch nach einer Stunde noch Druck machen. Einen anfänglichen Rückstand von vier Minuten konnte sie um zwei Minuten verkürzen und holte so auch noch die Fahrerin vor ihr ein. Mit dem 17. Platz war Mayer letztlich sehr zufrieden.

Im siebten Lauf der Serie gingen die 31 Starter der Klasse XC Sport II mit den Fahrern drei weiterer Klassen auf die Strecke, somit waren es insgesamt 140 Fahrer. Bei Thorsten Roth verlief die erste Stunde recht gut. Dann musste er, auf Platz neun liegend, einen Tank-Stopp einlegen. Nach gut eineinhalb Stunden war die Strecke dann schon sehr zerfahren, überall fanden sich Löcher und Wellen. Roth, der eine langwierige Schulterverletzung hinter sich hat, konnte die Strecke nicht mehr voll ausfahren, sondern ließ auf den Geraden den Lenker los und fuhr nur mit einer Hand, um die Schulter zu schonen. Trotzdem kamen die Schmerzen durch. Er verlor wegen der Fahrweise den neunten Platz, kämpfte aber verbissen weiter und beendete das Rennen zufrieden auf dem elften Platz.

Der nächste GCC-Lauf ist in Venusberg am 16./17. Juni.