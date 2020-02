Sturmtief „Sabine“ und die Folgen: Autofahrer missachten Sperrung und prallen gegen Bäume

Nach dem Sturmtief „Sabine“ müssen Autofahrer auch am Dienstag mit einigen gesperrten Strecken rechnen. Wann die Straßen wieder für den Verkehr freigegeben werden ist unklar, wie das Landratsamt Biberach mitteilt.

Wegen umgestürzter Bäume und herabhängenden sind diese Straßen gesperrt (Stand 11. Februar, 11 Uhr):

L 1268 Orsenhausen - Hörenhausen

L 82 Schönebürg - Heggbach

L 266 Sulmingen - Heggbach

L 273 Birkenhard - Aßmannshardt (Sperrung aufgehoben)

K 7533 Attenweiler - Richtung B 312 (Sperrung aufgehoben)

K 7506 Gutenzell – Kirchberg (Sperrung aufgehoben)

K 7531 Warthausen - Aßmannshardt

K 7597 Oberssendorf - Winterstettendorf (Sperrung aufgehoben)

L 265 Schönebürg - Hürbel

L 266 Sulmingen - Heggbach (Sperrung aufgehoben)

K 7506 Heggbach - Zillishausen

K 7515 Orsenhausen - Weihungszell

L 300 Rot an der Rot - Tannheim

L 301 Rot an der Rot - Hauerz

K 7568 Fischbach - Dietenwengen

K 7574 Steinhausen - Hirschbronn

K 7577 Haslach - Kreisgrenze RV Kunenberg

Autofahrer sollten diese Sperrungen zwingend beachten. Denn eine Missachtung könnte mit hohem Schaden enden, wie ein Beispiel von Dienstagmorgen eindrücklich vor Augen führt.

Nach Angaben der Polizei fuhr eine 37-Jährige gegen 7.45 Uhr auf der Landstraße 273 von Aßmannshardt in Richtung Birkenhard. Die Straße war zu diesem Zeitpunkt noch gesperrt; Absperrgitter und Verkehrszeichen ignorierte die Frau. Auch aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit - zum Unfallzeit regnete es stark - übersah sie einen auf der Fahrban liegenden Baum und prallte dagegen.

Etwa zeitgleich fuhr laut Polizei ein 35-Jähriger in die entgegengesetzte Richtung. Auch er hatte das Durchfahrtsverbot missachtet und kollidierte mit einem Baum. Verletzte habe es bei den Unfällen nicht gegeben, schreibt die Polizei. Da die Autos nicht mehr fahrbereit waren, musste sie ein Abschlepper bergen. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 16.000 Euro.

Sperrungen dauern weiter an

Der Deutsche Wetterdienst warnt noch bis Dienstag, 18 Uhr, vor Sturmböen im Landkreis Biberach. Erst danach können sich die Mitarbeiter der Straßenmeisterei einen genauen Überblick über die Schäden verschaffen.

„Sobald das Sturmtief abgezogen ist, werden wir erst die größeren Straßen, danach die kleineren frei machen“, erläutert der Sprecher des Landratsamts, Bernd Schwarzendorfer. Wie schnell das geht, war am Dienstagvormittag noch unklar.

Denn für die Mitarbeiter sei es aktuell noch zu gefährlich, die gesperrten Stellen zu betreten, so der Sprecher. Herumfliegende Gegenstände oder umstürzende Bäume könnten die Kollegen verletzen.

Neben den 700 Feuerwehrleuten waren am Montag auch 60 Kräfte der vier Straßenmeistereien Warthausen, Riedlingen, Laupheim und Ochsenhausen den ganzen Tag über im Einsatz. „Die Mitarbeiter haben um 4.30 Uhr angefangen und waren mit allen verfügbaren Fahrzeugen und Materialien draußen“, sagt Schwarzendorfer.

Es sei zum Beispiel gar nicht so leicht gewesen, die ganzen Warnschilder für die gesperrten Straßen aufzutreiben und dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden.

Feuerwehr meldet nur noch wenige Einsatzstellen

Zwar hat „Sabine“ in der Nacht zum Dienstag noch einmal für starke Böen gesorgt, doch allzu viel ist nicht mehr passiert. „Wir hatten noch einmal ein paar Einsatzstellen“, erläutert der stellvertretende Kreisbrandmeister Klaus Merz.

Zwischen 4 und 6 Uhr seien es fünf Einsätze gewesen, am Vormittag noch einmal zwei Stück. Es habe sich dabei um umgestürzte Bäume gehandelt: „Aber die Lage ist ruhig, das Wetter ist wieder stabiler.“

Keine größeren Schäden in Biberach

Auch die Beschäftigten des Biberacher Baubetriebshofs haben einen anstrengenden Montag hinter sich. Sie kümmern sich auch in den kommenden Tagen noch darum, die Spuren von „Sabine“ zu beseitigen. Unter anderem müssen die Straßen von den vielen herumliegenden Ästen befreit werden.

Weiterhin gesperrt ist die Straße „Am Blosenberg“. Die Strecke ist bei Autofahrern als Abkürzung vom Wohngebiet Talfeld zu den Supermärkten in Birkendorf und zu Boehringer Ingelheim beliebt. „Hier sind etliche Bäume aus einem Privatwald auf die Straße gestürzt“, erläutert Stadtsprecherin Andrea Appel. Den Eigentümern sei eine Frist gesetzt worden, innerhalb derer sie die Bäume wegschaffen müssen: „Wir haben das im Blick.“

Windgeschwindigkeit von 108 Kilometer pro Stunde

Große Schäden hat es im Stadtgebiet nicht gegeben. Vereinzelt seien Bäume umgefallen, erläutert Appel. Schäden an städtischen Gebäuden seien ihr nicht bekannt: „Wir sind glimpflich davon gekommen.“ Die Messstation an der Dollinger Realschule habe eine Windgeschwindigkeit von 108 Kilometer pro Stunde ermittelt. Meteorologen sprechen hierbei von einem orkanartigen Sturm.

Im Weißen Bild in Biberach ist ein Baum auf ein Auto gestürzt. Es wurde niemand verletzt. (Foto: Stadt Biberach)

Einen Überblick über die Schäden im Wald konnten sich die Revierleiter aus Sicherheitsgründen bislang nicht verschaffen. 15.000 Festmeter an Sturmholz könnten entstanden sein, beruft sich Appel auf eine Schätzung des Stadtförsters Markus Weisshaupt. Zur Einordnung: Der Jahreseinschlag beträgt etwa 30.000 Festmeter. Die Menschen sollten noch die ganze Woche zur ihrer eigenen Sicherheit die Wälder meiden.

Landrat dankt allen Einsatzkräften

Landrat Heiko Schmid dankt allen Einsatzkräften, die dazu beigetragen haben, die Sturmschäden in Grenzen zu halten beziehungsweise schnell für deren Beseitigung zu sorgen. Es galt rund 250 Einsätze abzuarbeiten.

„Es waren über 60 Feuerwehren und über 700 Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner im Einsatz. Das THW und DRK haben unterstützt. Die Straßenmeistereien Riedlingen, Ochsenhausen Warthausen und Laupheim waren von Anfang an dabei", wird der Landrat in einer Mitteilung zitiert. Die Mitarbeiter sorgten mit Unterstützung der Forstverwaltung auch dafür, dass die Straßensperrungen Zug um Zug aufgehoben werden können.

"Insgesamt hat sich gezeigt, dass die Investitionen in die Integrierte Leitstelle von DRK und Landkreis mit annähernd zwei Millionen Euro gut angelegtes Geld ist", so Heiko Schmid. "Die Leitstelle hat einmal mehr ihre Leistungsfähigkeit und Professionalität bewiesen. Allen Einsatzkräften, ob ehren- oder hauptamtlich tätig, gilt mein herzlicher Dank.“

Das Sturmtief hielt die Einsatzkräfte insbesondere am Montag auf Trab. 1400 Notrufe sind allein von Mitternacht bis 16 Uhr in der Leitstelle Biberach eingegangen. Bis zum Dienstagmittag stieg die Zahl der unwetterbedingten Anrufe auf 1630 weiter an.

Blockierte Straßen, umgestürzte Bäume oder abgedeckte Häuser waren unter anderem die Folgen. Die Schäden fallen vermutlich geringer aus, als zunächst angenommen. „Für eine solche Wetterlage würde ich das Einsatzaufkommen als normal bezeichnen“, sagte DRK-Geschäftsführer Michael Mutschler am Montagnachmittag.

