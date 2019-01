Sturm- und Hitzesommer drücken den Holzpreis

Der Stadtwald sowie der Wald der Hospitalstiftung haben den extrem heißen und trockenen Sommer 2018 einigermaßen glimpflich überstanden. So zumindest lautet die Bilanz des städtischen Forstamtsleiters Markus Weisshaupt. Ob sich durch den Holzverkauf dieses Jahr allerdings die gewünschten Einnahmen erzielen lassen, ist eher fraglich.

Gerade für die Hospitalstiftung ist der Verkauf des Holzes aus den hospitälischen Wäldern jedes Jahr ein wichtiger Einnahmeposten. Rund 325 000 Euro sollen es in diesem Jahr werden. Als „sehr ambitioniert“ bezeichnete Weisshaupt den Ansatz in der Sitzung des Hospitalrats. Aufgrund verschiedener Stürme seit Sommer 2017 und dem heißen Sommer 2018 seien derzeit rund 100 Millionen Festmeter Schadholz auf dem europäischen Markt. Die Sägewerke hätten inzwischen sämtliche Lagerkapazitäten ausgeschöpft. „Die sind voll, da wird es zum Problem, wenn man noch Holz absetzen will“, so Weisshaupt.

Allerdings sei das Ziel der Sägewerke, bis zur Käfersaison im Frühjahr/Sommer wieder handlungsfähig zu sein. „Das ist gut für uns“, meint Weisshaupt, „außerdem trifft die hohe Menge an Schadholz auf eine gute Baukonjunktur. Ich gehe davon aus, dass sich die Absatzsituation zur Jahresmitte wieder entspannt.“ Sollten allerdings nochmals Stürme dazwischenkommen, dann sei die Kalkulation für den hospitälischen Haushalt nicht zu halten, warnte der Forstamtsleiter.

Ja, der Hospitalrat fahre bei seinen Erwartungen an die Einnahmen aus dem Forst ein hohes Risiko, antwortete Weisshaupt auf eine Frage aus dem Gremium. Hier sei man zu einem großen Prozentsatz von den Einnahmen aus dem Holz abhängig. Wolle man sich davon lösen, müsse man die Einnahmesituation breiter aufstellen. Weisshaupt nannte in diesem Zusammenhang das Stichwort Kiesabbau: „Da liegen unter unseren Wäldern sicher beträchtliche Werte. Aber das muss man wollen.“

Auf den Klimawandel reagieren

Was das Thema Waldkäufe angeht, so sei die Hospitalstiftung immer am Zukauf von Wald interessiert. „Zum Teil werden da im Moment aber völlig überhöhte Preise verlangt“, sagte Weisshaupt. Bei den Neupflanzungen achte das Forstamt darauf, dass der Nadelholzanteil nicht weiter sinke. Aufgrund der Klimaerwärmung sollen aber beispielsweise Fichten nur noch an für sie geigneten Spitzenstandorten gepflanzt werden. „Wir probieren derzeit auch aus, ein paar exotische Baumarten hier anzupflanzen“, so Weisshaupt. Auch das sei eine Reaktion auf den Klimawandel.

Den heißen und trockenen Sommer 2018 habe der Biberacher Wald aber vergleichsweise glimpflich überstanden. „Es war zwar lange heiß, aber wir hatten im Gegensatz zu anderen Bundesländern hier immer mal wieder einen Gewitterguss“, so Weisshaupt.