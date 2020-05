Vom 8. bis 10. Mai findet deutschlandweit zum 16. Mal die Stunde der Gartenvögel statt. Die Nabu-Gruppen im Kreis Biberach rufen dazu auf, eine Stunde lang Vögel zu beobachten, zu zählen und zu melden.

„Unsere Stunde der Gartenvögel hat in den vergangenen Jahren starke Teilnehmerzuwächse zu verzeichnen. Über das große Interesse an der heimischen Natur freuen wir uns sehr“, sagt der Vorsitzende des Nabu-Kreisverbands, Martin Rösler. „Je mehr Menschen teilnehmen, umso aussagekräftiger sind die gewonnenen Ergebnisse.“

Viele Menschen haben in den vergangenen Wochen während der Ausgangsbeschränkungen den Wert der Natur vor ihrer Haustür wieder neu schätzen gelernt. Gartenvögel wie Amsel, Spatz und Blaumeise haben dabei in diesem Frühling sicherlich deutlich mehr Aufmerksamkeit erfahren als in anderen Jahren. „Wir hoffen, dass sich dies in einer besonders regen Beteiligung an der Vogelzählung niederschlägt“, so Rösler. Wichtig ist die Zählung auch wegen des aktuellen Meisensterbens, von dem vor allem Blaumeisen betroffen sind. Vom 10. bis 22. April wurden dem Nabu 26 000 Todesfälle aus Deutschland gemeldet, knapp 1000 Meldungen waren aus dem Südwesten. „Der jetzt identifizierte Erreger, ein Bakterium namens Suttonella ornithocola, löst eine für die kleinen Vögel tödliche Lungenentzündung aus“, erklärt der Nabu-Ornithologe Stefan Bosch.

Martin Rösler rät: „Wer den Gartenvögeln helfen möchte, sollte zum einen auf Hygiene an den Futtereinrichtungen und Wasserstellen achten und seinen Garten zu einem Naturgarten umgestalten, in dem neben dem Menschen auch Vögel, Insekten und andere Tiere einen Lebensraum finden. Dann können sich hoffentlich auch die Blaumeisenbestände wieder erholen.“ Tipps für einen vogelfreundlichen Garten hat der Nabu online unter www.nabu.de/vogelgarten zusammengestellt.

Im vergangenen Jahr haben in ganz Deutschland mehr als 76 000 Vogelfreunde bei der Stunde der Gartenvögel mitgemacht, davon 8000 im Südwesten. Gemeinsam mit der Schwesteraktion, der „Stunde der Wintervögel“, handelt es sich damit um Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmachaktion.

„Und so geht es“, erklärt Sabine Brandt, Leiterin der Nabu-Geschäftsstelle Allgäu-Donau-Oberschwaben: „Von einem ruhigen Plätzchen im Garten, auf dem Balkon oder vom Zimmerfenster aus wird von jeder Vogelart die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig beobachtet werden kann. Damit das Zählen problemlos gelingt, bietet der Nabu Unterstützung an, in Form der Nabu-App Vogelwelt sowie mit Artenporträts der Gartenvögel und mit ihren Gesängen zum Nachhören. Reimsprüche helfen dabei, die gefiederten Sänger zu erkennen, auf Facebook hat der Nabu Baden-Württemberg dazu Mini-Videos eingestellt. Die Beobachtungen können am besten online unter www.stundedergartenvoegel.de gemeldet werden, aber auch per Post oder Telefon – kostenlose Rufnummer am 9. Mai von 10 bis 18 Uhr: 0800/1157115. Gemeldet werden kann auch mit der kostenlosen Nabu-App Vogelwelt, erhältlich unter www.nabu.de/vogelwelt. Meldeschluss ist der 18. Mai.“

Außerdem findet man auf der Homepage der Geschäftsstelle unter www.nabu-bezirk-ado.de/aktionsideen/aktionstipps-für-kinder viele Spiel und Basteltipps für Kinder rund um das Thema Gartenvögel.