Studierende starten an der Matthias-Erzberger-Schule

Zum vierten Mal startet an der Matthias-Erzberger-Schule (MES) der Fernstudiengang „Sozialpädagogik und Management“, den die MES in Kooperation mit der Fachhochschule des Mittelstandes anbietet. Der stellvertretende Schulleiter der MES, Mathias Nölting, begrüßte die 24 neuen Kommilitonen. Er verwies in seiner Ansprache auf die Bedeutung dieses Studiengangs und stellte die daraus nun auch von der Politik erkannte Aufwertung des Erzieherberufs in den Vordergrund.

Mit diesem Bildungsgang werde dem zunehmenden Wunsch nach akademischer Weiterbildung im Bereich der Sozialpädagogik Rechnung getragen, so die MES. Gründe für die Etablierung dieses Fernstudiengangs seien außer in den inhaltlichen auch in den organisatorischen Aspekten zu finden. Die Studierenden können weiterhin ihrer Berufstätigkeit nachgehen – haben also keinen Verdienstausfall – und können ohne Wohnortwechsel studieren.

Inhalte des Fernstudiengangs lassen sich mit dem Begriff der Kompetenzbildung zusammenfassen. Neben sozialen und personalen, Aktivitäts- und Handlungskompetenzen stehen sozialpädagogische und Managementkompetenzen mit dem Ziel im Fokus, sich umfassend und kompetent auf akademischen Niveau neuen beruflichen Aufgaben und Herausforderungen zu stellen. Mit dem Studienabschluss Bachelor und dem als Studienvoraussetzung bestehenden Berufsabschluss sind die Absolventen dieses Studiengangs „doppelt qualifiziert“.

Willkommen geheißen wurden die Studienanfänger auch von der zuständigen Abteilungsleiterin für die Fachschule für Sozialpädagogik, Michaela Baur. Sie verwies auf die große Wertschätzung, die dieses Studienangebot bedeute. Schließlich werde den Neueinsteigern aufgrund ihrer vorhanden Berufsqualifizierung die Hälfte des Bachelorstudiengangs erlassen. Vieles werde nun anders als in der schulischen Ausbildung, da nun ein extrem hohes Maß an Eigeninitiative und Selbstorganisation gefragt sei. Einen Ankerpunkt bieten den Studierenden die beiden Studienberater der Schule, Gina Wiegräfe und Johannes Fiederling.

Die MES greift bei diesem akademischen Angebot auf Ressourcen des Fördervereins für berufliche Fortbildung zurück. Dieses Engagement sei Renate Granacher-Buroh und Yvonne Richter zuzurechnen. Der Höhepunkt des Abends war die coronakonforme Überreichung der Immatrikulationsurkunden an die neuen Studierenden.