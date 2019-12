Studierende gründen, Gymnasiasten investieren

Nie mehr hungrig Schlange stehen in der Mensa? Klingt verlockend, aber wie soll das funktionieren? Zwischen 12 und 13 Uhr, wenn alle Pause und Appetit haben? Darüber haben Studierende des Studiengangs BWL der Hochschule Biberach (HBC) gegrübelt und eine Handy App erfunden. Die Geschäftsidee präsentierten sie Elft- und Zwölftklässlern des Wieland-Gymnasiums und des Wirtschaftsgymnasiums der Gebhard-Müller-Schule. Die Schüler versetzten sich bei dem Planspiel in die Rolle der Investoren und konnten so anwenden, was sie in der Schule im Fach Wirtschaft gelernt haben.

Nach stundenlangen Vorlesungen wollen sie nicht mehr mit knurrendem Magen anstehen, sondern möglichst schnell an den Futtertrog. Den Studierenden Lisa Faehre, Ramiz Soskic, Kim Kicherer, Emanuel Ritter und Tobias Tolls kam schließlich die richtige Idee, mit der sie in das Planspiel gehen: die Handy-App „My Pay“, mit der sie künftig einfach und schnell, weil bargeldlos und unabhängig von stabilen Internetverbindungen ihr Essen bestellen und abrechnen können. Nun suchten die fünf BWL-Studierenden Sponsoren für die Geschäftsidee – und dafür Hilfe bei Schülern des Biberacher Wieland-Gymnasiums und des Wirtschaftsgymnasiums der Gebhard-Müller-Schule Biberach.

In zwei Workshops stellten sie ihre Geschäftsidee My Pay vor – die Schüler analysierten anschließend, ob das geplante Start up Erfolgschancen hat und unter welchen Bedingungen. In ihrer Präsentation gaben die Gründer einige Werte an, die sie bereits ermittelt haben: 1500 Transaktionen können in der Mensa pro Tag stattfinden, die Kosten für die ersten drei Jahre belaufen sich auf rund 50 000 Euro, schließlich fallen Investitionen für IT-Entwicklung, Marketing oder Personal an.

Die Schülerinnen der elften und zwölften Klasse lernen im Fach Wirtschaft theoretisch, wie solche Analysen durchgeführt werden . In kleinen Gruppen überlegten sie nun, wie der Umsatz generiert werden kann, welche Marketingmaßnahmen zur Bewerbung der App sinnvoll sind und wie sie sich als Investorengruppe kreativ und professionell nennen können. Und ganz wichtig: Wie die Technik weiterentwickelt werden kann. Denn: „Die beste Idee nützt nichts, wenn man sie nicht an den Kunden bringt“, gibt Manuel Mohr, von der Beteiligungsgesellschaft Chancenkapital der Kreissparkasse Biberach den künftigen Existenzgründern mit auf den Weg.

Als Kooperationspartner begleitete die Kreissparkasse Biberach im Rahmen ihrer Schulförderung den gemeinsamen Workshop von Studierenden der Hochschule und Schüler der Biberacher Gymnasien. „Die HBC hatte die Idee, das bisherige Börsenspiel zu erweitern und das Thema Gründung aufzugreifen“, berichtete Josef Ege, Leiter des Privatkundengeschäfts der Kreissparkasse in Biberach.

Der Vorlesungsraum an der Hochschule Biberach war an diesen beiden Vormittagen erfüllt von einem geschäftigen Treiben. Mal mehr, mal weniger nahmen die Schüler Hilfe von Professor Jens Winter – er unterrichtet an der HBC Mathe und Statistik – oder den Lehrern Jens Hoffmann vom Wieland Gymnasium und Tobias Betz von der Gebhard-Müller-Schule in Anspruch. Ab und zu hatten sie Fragen an die Studierenden.

Leon Schmid und seine Gruppe vom Wirtschaftsgymnasium kalkulierten die Kosten. „Gewinne erzielen wir so aber noch nicht“, berichtete er. Seine Mitschülerin Anne Schneider kennt natürlich wie viele die TV-Sendung „Höhle der Löwen“, hat aber, wie sie sagt, „noch nie darüber nachgedacht, was man selbst tun könnte“. Sie fand wie Steffen Hagen (17), dass der Workshop, „eine interessante Abwechslung ist“, weil sie im Unterricht wenig Möglichkeiten für Praxisprojekte haben. Auch Lehrer Jens Hoffmann fand es „positiv, dass die Schüler ein konkretes Projekt als Aufgabenstellung bekommen haben“ und freute sich, wie engagiert seine Klasse dabei ist.

Tatschlich warteten die Schüler mit soliden Businessplänen und kreativen Vorschlägen auf, als sie ihre Ideen am Ende der gemeinsamen Veranstaltung präsentierten. BWL-Studentin Lisa Faehre: „Die Schüler haben sich mit viel Interesse in die Gründeridee hineinversetzt und spannende Weiterentwicklungsansätze entwickelt, zum Beispiel eine virtuelle Warteschlange, eine Menükarte und Rabattaktionen“. Kreativ waren vor allem die Namen, die sie sich als Investoren gegeben haben: „Support Successful Startups“, „Inglourious Investors“, „Invested & Wasted“ sind nur einige Beispiele. „Damit sollte die App My Pay ein voller Erfolg werden“, war sich Jens Winter sicher und ergänzte augenzwinkernd – „Schade nur, dass das Start up der Studierenden nur eine Idee für den Workshop war.“