Studierende gestalten Ort der Erinnerung

Biberach (sz) - Architektur zu studieren, bedeutet nicht nur Gebäudekomplexe oder städtische Quartiere zu entwerfen und zu planen. Vielmehr geht es darum, planerische, soziale, kulturelle und bauliche Herausforderungen zu analysieren und ganzheitlich zu lösen. So haben sich Studierende der Hochschule Biberach (HBC) mit der Gestaltung einer Gedenkarchitektur für den vor 100 Jahren ermordeten Biberacher Reichstagsabgeordneten Matthias Erzberger befasst.

Im Stegreif-Projekt „Politisches geDENKEN“, das von Wolfang Brune, Professor für Planen, Bauen und Entwerfen an der HBC, geleitet wurde, haben sich neun angehende Architektinnen und Architekten überlegt, wie sie des ermordeten Vizekanzlers der Weimarer Republik gedenken könnten, der in Biberach begraben liegt.

Erzberger wurde im Sommer 1921 im Alter von 46 Jahren bei einem Spaziergang im Schwarzwald von zwei rechtsradikalen Freikorpsmitgliedern ermordet. Die Studierenden bekamen die Aufgabe, nahe der Ruhestätte auf dem alten katholischen Friedhof in Biberach an der Stelle des Übergangs über den Rotbach zur Altstadt eine Gedenkarchitektur zu entwickeln, die dem Thema und der Person gerecht werden kann. Einfach, reduziert und klar sollte ein Ort in Biberach geschaffen werden, „der politische Debatte sichtbar werden lässt“, so Prof. Brune.

Der Student Amones Dudek hat beispielsweise in seinem Entwurf mehrere Verbindungen zur Person Erzberger und seiner Geschichte dargestellt. „Die Basis für die dynamische Gruppierung der Säulenschäfte bildet sein Alter. Es sind nämlich 46 Granitsäulen, die für jedes Lebensjahr stehen, vorhanden. „Um mich klar und deutlich von der rechtsradikalen beziehungsweise nationalsozialistischen Architektur zu distanzieren, verzichte ich sehr stark auf rechte Winkel und Raster“, erklärt Dudek sein Konzept.

Die 46 Schäfte werden durch zwei Achsen förmlich durchschnitten. Eine Schnittlinie führt zu seinem Geburtshaus in Buttenhausen. Die zweite Achse orientiert sich am Grabmal in Biberach. So entstehe eine Bewegung von Vergangenheit zur Gegenwart, das Geburtshaus als Start und die Ruhestätte als das Ende Erzbergers.

Sarah Hofmann hat sich für den Entwurf eines Mahnmals entschieden, das eine Art Tafel darstellt, welche den Strom des Rotbachs bricht und sich bewusst gegen den Strom richtet. „So wie Erzberger sich bewusst gegen den Strom des Krieges gerichtet hat und sich für den Frieden einsetzte“, erläutert die Studentin ihre Idee.

Auf der Tafel stehen zwölf Worte: Akzeptanz, Völkerrecht, Engagement, Toleranz, Volksherrschaft, Würde, Schutz, Frieden, Integration, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und Freiheit. Diese sollen die Werte, die Erzberger verkörperte, repräsentieren. Das Mahnmal wird aus Metall angefertigt und von zwei Löchern durchbohrt. Diese Löcher stellen die zwei Schüsse dar, welche Erzberger schließlich töteten.

Mit ihrem Entwurf möchte Sarah Hofmann nicht nur auf die Situation in der Vergangenheit, sondern auch auf die Gegenwart verweisen: „Mit dem Mahnmal soll nicht nur an Matthias Erzberger und sein Schicksal erinnert werden“, sagt sie. „Es soll zeigen, dass diese Werte auch in der heutigen Gesellschaft noch nicht für jeden selbstverständlich sind und dass auch heute noch zahlreiche Morde aufgrund von politischen Entscheidungen und Meinungsverschiedenheiten geschehen.“

An diese Überlegung knüpft Frauke Zimmermann von der Zentralstelle für Gleichstellung und Diversity an der HBC an: „Auch heute noch kämpfen wir mit Vorurteilen, wir grenzen aus und diskriminieren aufgrund persönlicher Merkmale“, sagt sie. „Sich dem zu widersetzen, ist mitunter nicht so ungefährlich, wie auf den ersten Blick zu vermuten ist.“ Projekte wie der Stegreif „Politisches geDENKEN“ leisteten einen Beitrag für eine „wertschätzende und diskriminierungsfreie Hochschulgemeinschaft“. Für diese Kultur einer offenen Hochschule sollen weitere Initiativen an der HBC ergriffen werden.