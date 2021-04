Studieren probieren: HBC lädt zum digitalen Infotag ein

Wie finden junge Menschen heraus, welcher Beruf am besten zu ihnen passt – und damit welche Ausbildung oder welches Studium? Die Hochschule Biberach bietet ein Mal im Semester einen Studieninformationstag an, den nächsten am Mittwoch, 12. Mai, ab 14 Uhr.

Junge Menschen, die entscheiden sollen, wie sie ihr Berufsleben einmal gestalten wollen, haben die Qual der Wahl: 325 anerkannte Ausbildungsberufe gibt es laut Bildungsinstitut für Berufsbildung in Deutschland, weit mehr als 9000 Bachelor-Studiengänge bundesweit meldet die Hochschulrektorenkonferenz. Um sie darin zu unterstützen, das zu ihren Interessen und Talenten passende Angebot zu finden, lädt die HBC zum Studieninformationstag am Mittwoch, 12. Mai, ab 14 Uhr ein, der voraussichtlich digital stattfindet.

An dem Nachmittag stellen sich alle Studiengänge vor, mit Präsentationen, Schnuppervorlesungen und virtuellen Laborführungen. So gibt der Studiengang Architektur Einblicke in den neuen Zeichensaal, die ingenieur- und naturwissenschaftlichen Studiengänge präsentieren ihre umfangreiche Laborstruktur und die BWL zeigt, welche interaktiven Formate etwa im Design Thinking Lab geplant sind. Die Studiengänge geben Auskunft zu den unterschiedlichen Modellen, in denen man an der HBC sein Studium organisieren kann: klassisch, dual und kooperativ oder international.

Auch das Fachstudium begleitende Angebote stellen sich vor: etwa das Programm Start2Study, das Neuimmatrikulierte in der Studieneingangsphase begleitet und vor dem eigentlichen Studienstart Vorbereitungskurse in Chemie oder Mathematik anbietet. Oder das Studium generale, das den Blick über den Tellerrand weitet mit Workshops für Musik oder Theater, Philosophie- und Fremdsprachenseminaren. Auch das Studierenden Office steht für Fragen rund um Bewerbung und Zulassung zur Verfügung. Ein Nachmittag also voller Informationen und persönlichem Austausch.