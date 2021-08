Studentisches Orchester spielt in Biberach

Erstmalig wird das Studentische Orchester Baden-Württemberg am Freitag, 3. September, in Biberach auftreten. Das 2017 gegründete, an einen gleichnamigen gemeinnützigen Verein angebundene Orchester besteht vornehmlich aus Studierenden aus ganz Deutschland.

Gemeinsam mit der Bruno-Frey-Musikschule wird zum Abschluss der Probenphase am 3. September um 16.30 Uhr ein Kinderkonzert und um 19.30 Uhr ein Konzert in der Aula der Dollinger-Realschule gegeben. Das Programm umfasst neben der Uraufführung eines Werks des Karlsruher Komponisten Moritz Laßmann das A-Dur Violinkonzert KV 219 von Mozart mit der Solistin Svenja Krafft, die ebenfalls an der Karlsruher Hochschule studiert. Als Hauptwerk wird die 3. Sinfonie von Johannes Brahms gespielt, die durch ihren gesanglich melancholischen dritten Satz weltbekannt wurde. Dirigiert wird das Orchester von Jonathan Föll, derzeit Violinlehrer und ehemaliger Schüler der Bruno-Frey-Musikschule. Die Konzerte finden in der Aula der Dollinger-Realschule statt. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung folgt den aktuellen Corona-Bestimmungen.