Studenten entdecken Schwächen des Systems

Früchte und Lebensmittel umweltfreundlich kühlen – und zwar im großen Stil. Dieses Ziel verfolgt der Unternehmer Joachim Jork aus Isny. Das Institut für Gebäude und Energiesysteme der Hochschule Biberach (HBC) soll ihn darin unterstützen. Denn die Anlagen, die er in seinem Lebensmittel-Logistikzentrum hat installieren lassen, laufen weniger effizient als geplant.

Der Unternehmer habe über zehn Jahre hinweg in eine moderne und klimaschonende Energieversorgung investiert und das System für die Kälte- und Wärmeversorgung immer wieder erweitert. Das teilt die HBC mit. Dabei setze er auf die natürlichen Kältemittel Propan, CO und Ammoniak sowie eine Kraft-Wärme-Kältekopplung. Bei optimalem Betrieb sollte so eine energieeffiziente Kühlung für die Lebensmittel, die in den Hallen lagern, gewährleistet sein; gleichzeitig will der Unternehmer die anfallende Abwärme zur Gebäudebeheizung nutzen. Allerdings: „Die Komplexität der Energieanlage nahm immer mehr zu – und die einzelnen Bestandteile sind nicht aufeinander abgestimmt“, fasst der Biberacher Professor Alexander Floß das Ergebnis einer umfassenden Betrachtung zusammen. Diese ganzheitliche Analyse haben seine Studenten Tobias Moderau (24) und Nikolaus Wechs (24) vorgenommen, die an der Hochschule Biberach im Masterstudium Energie- und Gebäudesysteme studieren. Für das darin integrierte Forschungsprojekt haben sie – betreut durch den Anlagen-Experten Floß – in Zusammenarbeit mit der Firma Früchte Jork die Kälte- und Wärmeversorgung des Unternehmens Abschnitt für Abschnitt unter die Lupe genommen und so Ansatzpunkte für Optimierungen aufgedeckt.

„Diese ganzheitliche Betrachtung war der Schlüssel“, sagt Tobias Moderau und sein Kommilitone ergänzt: „Bisher wurden die verschiedenen Abschnitte der Anlage getrennt voneinander bewertet“. Die Anlage ist komplex: Allein die Kälteversorgung umfasst vier Kompressions- und eine Absorptionskältemaschine, die wiederum von einem Blockheizkraftwerk (BKHW) mit Wärme auf hohem Temperaturniveau versorgt wird. So werden die jeweils rund 400 Quadratmeter großen Kühlhallen des Unternehmens sowohl mit Pluskälte (über 0 °C) als auch mit Tiefkälte (zirka -20 °C) versorgt.

Durch ihre sorgfältige Analyse konnten die Studierenden verschiedene Ansätze aufzeigen, wie die Gesamtanlage optimiert werden kann. Damit gelingt, was sich Joachim Jork seit Langem erhofft hat: eine nachhaltige Energieversorgung für sein Unternehmen, das er „insgesamt ökologisch, sozial und ökonomisch ausrichten möchte“. Die Ergebnisse ihrer umfassenden Untersuchung präsentierten die Studierenden nun dem Unternehmer und den ausführenden Firmen vor Ort. Alle zeigten sie sich beeindruckt von der Arbeit der Biberacher Studierenden und dem Potenzial, das sie aufgedeckt haben.

„Das Projekt zeigt, dass theoretische Planung und praktische Umsetzung mitunter voneinander abweichen“, sagt Unternehmer Joachim Jork. Nun aber könne er aus den gewonnenen Erkenntnissen Maßnahmen ableiten und „ohne großen Aufwand einen bemerkenswerten positiven Effekt erzielen“.

Die Offenheit und das Vertrauen der technischen und organisatorischen Verantwortlichen der Firma Früchte Jork sowie die Unterstützung der beteiligten Firmen seien die Grundlage für ihr erfolgreiches Forschungsprojekt gewesen, erklären die Studierenden. Aufgrund dieser für beide Seiten gewinnbringenden Zusammenarbeit wollen beide ihre zum Abschluss des Studiums anstehende Master-Thesis über Teilaspekte der Anlage verfassen.