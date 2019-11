Stromausfall legt Teile von Biberach lahm - jetzt ist die Störung behoben

Einen Stromausfall hat es am Mittwochmorgen in Biberach gegeben. Alle betroffenen Bereiche sind laut Ewa Riss wieder versorgt.

„Aktuell ist in Biberach ein Kabelmesswagen zur genauen Lokalisierung der Fehlerstellen im Einsatz“, sagt Lisa Schröder von der Ewa Riss. Am Morgen waren einige Haushalte in Biberach ohne Strom, viele Ampeln waren ausgefallen.

Betroffen von der Störung war das Stromnetzgebiet der Ewa Riss Netze. Es waren jedoch nicht alle Teile der Stadt betroffen.

Ohne Strom waren der Bereich zwischen dem Wohngebiet neues Talfeld und der Ulmer Straße, außerdem die Bereiche Weißes Bild, Krummer Weg, Hochvogelstraße, Polizeihochschule, Hauderboschen, Banatstraße, Burren, Waldhofen, Prinz-Eugen-Weg und Breslaustraße.