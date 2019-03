Hermann Striebel vom TC Biberach hat bei den württembergischen Tennismeisterschaften der Senioren in Stuttgart-Stammheim in der Kategorie Herren 55 Platz zwei belegt. Rang drei ging an seinen Mannschaftskameraden Hans-Jürgen Schneck.

Hermann Striebel fand erst im Endspiel seinen Meister und verlor in diesem gegen Ales Novotny (TC Winnenden) mit 1:6 und 0:6. Auf dem Weg ins Finale schaltete Striebel im Halbfinale auch seinen Teamkollegen Hans-Jürgen Schneck, der dieses Jahr neu in der Mannschaft der TCB-Herren 55 ist, knapp in zwei Sätzen aus. Für Schneck blieb damit der dritte Platz.