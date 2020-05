Streit endet mit Verletzungen

Mehrere Beteiligte sind am Dienstag in Biberach aufeinander losgegangen. Laut Polizei befand sich gegen 20.45 Uhr ein 39-Jähriger in der Wolfentalstraße. Drei Männer gesellten sich zu ihm, es kam zum Wortgefecht, dann wurde der Streit handgreiflich.

Einer soll den 39-Jährigen mit einer Bierflasche verletzt haben. Er wehrt sich, die drei Männer flüchteten. Der Rettungsdienst behandelte den leicht Verletzten. Zunächst verschwanden die drei, doch später kamen sie zurück. Die Polizisten befanden sich noch in unmittelbarer Nähe und nahmen zwei 37 und 39 Jahre alte Männer vorläufig fest. Der dritte Verdächtige flüchtete.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften die beiden Schläger wieder gehen. Das Polizeirevier Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizisten wollen nun herausfinden, warum es zu der Auseinandersetzung kam.