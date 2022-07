Streit endet in körperlicher Auseinandersetzung

Für einen 26-Jährigen in Biberach hat der Abend am Montag im Krankenhaus geendet. Gegen 20.45 Uhr meldete ein Zeuge eine Auseinandersetzung am Bahnhof. Zwischen einem 26-Jährigen und einem 31-Jährigen kam es wohl zunächst zu einer verbalen Streitigkeit, berichtet die Polizei. Der Streit eskalierte. Der 31-Jährige soll einen etwa tennisballgroßen Stein genommen haben. Damit schlug er wohl gegen den Kopf des 26-Jährigen. Der erlitt eine Platzwunde am Kopf. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Den 31-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährlicher Körperverletzung.