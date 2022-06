Streissle gewinnt Mehrkampf in Weilstetten

Mit drei Athletinnen ist die TG Biberach beim Weilstetter Mehrkampftag angetreten. Lennja Streissle gewann dabei souverän den Vierkampf der Altersklasse W12 mit 1330 Punkten.

In den Einzelwertungen belegte Lennja Streissle alle drei Podestplätze. Den Weitsprung gewann sie mit 3,88 Meter (421 Punkte) und überquerte im 75-Meter-Lauf als Zweite die Ziellinie (11,60 Sekunden/373 Punkte). Sowohl im Hochsprung (3./1,16 Meter/288 Punkte) als auch im Ballwurf (9./16 m/ 248 Punkte) übertraf Streissle ihre bisherige persönliche Bestleistung.

Konstante Leistungen zeigte Aliena Bayer in ihrem ersten Mehrkampf-Wettbewerb. Wegen der gemeldeten Bestzeiten wurde sie im 75-Meter-Lauf in den schnellsten Vorlauf eingeordnet, Bayer überquerte als Dritte in 11,3 Sekunden (399 Punkte) die Ziellinie. Auch im Ballwurf erreichte die TG-Athletin Rang drei und hatte dabei mit 32 und 33 Metern keinen Ausreißer nach unten oder oben. Im Weitsprung landete Bayer nach 3,93 Meter und 3,95 Meter auf Rang sechs (429 Punkte). Diesen erreichte sie auch im Hochsprung mit 1,24 Meter (342 Punkte). In der Gesamtwertung belegte Bayer Platz zwei mit 1586 Punkten.

Nach einem dreitägigen Trainingslager trat Maybrit Kreye in Weilstetten an. Ihren Lauf über 100 Meter gewann sie überlegen in 13,56 Sekunden (513 Punkte). Das Kugelstoßen beendete sie mit 6,85 Meter (9./336 Punkte). In beiden Disziplinen verbuchte Kreye damit persönliche Bestleistungen. Danach machte sich das vorangegangene Trainingslager bemerkbar. Im Weitsprung erreichte sie 4,59 Meter (4./504 Punkte) und im Hochsprung 1,44 Meter (2./469 Punkte). In der Gesamtwertung bedeutete dies mit 1822 Punkten Rang vier.