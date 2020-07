Streichquartett der Staatsoper gibt Konzert

Das Kulturamt der Stadt präsentiert am Sonntag, 12. Juli, von 19 Uhr an in der Gigelberghalle klassisches Konzert. Immanuel Drißner (Violine), Markus Kern (Violine), Dietrich Cramer (Viola) und Dietrich von Kaltenborn (Violoncello) bringen mit Werken von Beethoven, Schostakowitsch und Dvorák etwas Normalität in Biberachs Kulturleben zurück. Bereits am Samstagabend ist um 20 Uhr der Kabarettist Philipp Weber am selben Ort zu erleben.

„Wir freuen uns sehr, unserem Publikum endlich wieder ein Live-Kulturangebot in städtischen Räumlichkeiten bieten zu können“, erklärt Julian Gröschl. Daher habe die Verwaltung gleich die erforderlichen Hygienekonzepte aufgestellt und sich mit Künstlern in Verbindung gesetzt. Auf dem Programm stehen Ludwig van Beethovens Streichquartett F-Dur op. 18 Nr. 1, Dmitri Schostakowitschs Walzer Nr. 2 c-moll aus der Suite Nr. 2 für Varietéorchester, sowie Antonín Dvoráks „Amerikanisches Quartett“ F-Dur op.96.

Die Musiker des Quartetts sind allesamt seit vielen Jahren Musiker im Orchester der Bayerischen Staatsoper München. Der in Griechenland geborene und in Biberach aufgewachsene Geiger Immanuel Drißner erhielt seinen ersten Violinunterricht bei W. Linder und G. Trüg in Biberach. Eng verbunden ist seine Karriere mit der Musikschule und der Stadt Biberach.

Der Gmünder Markus Kern ist mit der Reihe „Klassik in Biberach“ seit mehr als zehn Jahren regelmäßig mit ein bis zwei Konzerten pro Saison in der Stadthalle zu Gast. Dietrich Cramer wurde in Stuttgart geboren und hatte schon mit 13 Jahren erste solistische Auftritte mit Orchester. Dietrich von Kaltenborn wurde in Bonn geboren, er wechselte von den Duisburger Sinfonikern im Jahr 2000 nach München.

Wegen der Hygiene-Vorschriften gibt es keine Pause und keine Bewirtung, das Tragen von Alltagsmasken zum Mund-Nasen-Schutz ist verpflichtend, solange man sich im Gebäude bewegt. Nur am Platz kann während der Veranstaltung die Maske abgenommen werden. Personen mit Krankheitsanzeichen dürfen die Halle nicht betreten. Jeder Besucher muss beim Einlass seine Kontaktdaten zur Nachverfolgung im Sinne des Infektionsschutzes angeben.