Streetfood-Markt mit Livemusik in Biberach

Essen und Trinken aus aller Welt gibt es am Samstag, 1. Juni, und Sonntag, 2. Juni, auf dem Gigelberg in Biberach. Wie der Verein Backend mitteilt, werden auf dem zweiten „Streetfood Market“ mehr als 20 Essensstände ihre Gerichte anbieten. Am Samstagabend inszeniert ab 21.30 Uhr der Künstler Feuerfuchs eine Feuer- und LED-Show und am Sonntagabend tritt ab 18 Uhr der Biberacher Sänger Fabio Battista live auf. Für Kinder und Jugendliche gibt es einen Graffiti-Workshop, ein Spielmobil und ein Outdoor-Kinderkino. Der Markt ist am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 21 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.