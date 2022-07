Strahlende Gesichter bei der Ziehung in der Gigelberghalle

Traditionell hat am Schützenmontag in der Gigelberghalle wieder die Ziehung stattgefunden. Mit dabei waren für die SZ die Schülerreporterinnen Katharina und Sophie aus der siebten Klasse des Gymnasiums des Bischof-Sproll-Bildungszentrum. Sie schildern, wie sie die Ziehung erlebt haben.

Die verschiedenen Klassen der einzelnen Schulen werden nacheinander von einem Moderator aufgerufen. Begeistert auf und ab hüpfend betritt einer nach dem anderen die Gigelberghalle. Nach zwei Jahren Corona-Pause dürfen die Kinder der Biberacher Schulen von der ersten bis zur siebten Klasse am Schützenmontag endlich wieder ein Los ziehen. Bei der Ziehung gibt es keine Nieten, jede Schülerin und jeder Schüler darf sich also auf einen Preis freuen.

4200 Preise

Jedes Mal ist es ein nervenkitzelndes Gefühl, wenn man die Preise, die auf langen Tischen thronen, erblickt. Mit insgesamt 4200 Preisen, die eine Gesamtsumme von 38 000 Euro umfassen, ist die Ziehung jedes Jahr ein aufregendes Erlebnis an Schützen. Als Preise locken zum Beispiel Gutscheine aller Art, verschiedenste Dinge für Outdoor-Aktivitäten, spannende Bücher und Bluetooth-Lautsprecher.

Deshalb ist der Moment, in dem man in den Beutel greift und eines der vielen gravierten Holztäfelchen herausfischt und daraufhin ein Geschenk überreicht bekommt, einzigartig und spannend. Außerdem gibt es für jede Klassenstufe einen Hauptpreis für die Mädchen und einen für die Buben, im Wert von 130 bis 150 Euro. Am Ausgang der Halle erhalten alle noch eine Dose mit Schützengutsle, von Boehringer Ingelheim gesponsert. Auch dieses Jahr waren die Metalldosen wieder kreativ bedruckt und enthielten Esspapier in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Stolz und glücklich stürmen danach die Kinder zurück zu ihren Eltern, um ihnen ihre Preise zu präsentieren. Die von der Schützendirektion gesponserten Preise kamen auch dieses Jahr bei den meisten Schülern sehr gut an.