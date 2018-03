Straffes Programm über Ostern

In der Fußball-Kreisliga A I steht ein straffes Programm an Nachholspielen über Ostern an. Die Vereine SV Winterstettenstadt, SV Muttensweiler und SV Kirchdorf müssen sogar zweimal ran.

Karsamstag: Der Tabellenführer Ummendorf ist in Kirchdorf zu Gast. Derbyzeit ist in Winterstettenstadt angesagt, der Nachbar aus Muttensweiler kommt zum Osterbesuch. Anstoß in Unterschwarzach ist am Karsamstag, 31. März, um 14 Uhr. Alle anderen Partien werden um 15 Uhr angepfiffen.

Besser als am vergangenen Sonntag wollen es die Mannschaften aus Kirchdorf und Ummendorf machen. Der TSV Ummendorf patzte gegen Stafflangen, Gastgeber SV Kirchdorf gegen Bellamont. Besonders ärgerlich war die Niederlage für den Tabellenführer aus Ummendorf. Mit dem deutlichen Sieg gegen Bellamont hatte sich der TSV ein kleines Polster zum Verfolgerfeld anlegen können. Dieser Puffer ist wieder weggeschmolzen und der Tabellenführer steht im Illertal ordentlich unter Zugzwang. Kirchdorf ist nach der Heimpleite gegen Bellamont auf Wiedergutmachung aus. Es wird kein leichtes Spiel für beide Mannschaften.

Nicht von hinten weg kommt die LJG Unterschwarzach, die Heimrecht gegen den FV Biberach II hat. Ein Punkt ist meist zu wenig, wenn man im Tabellenkeller steht. Deshalb zählt für die LJG gegen das Tabellenschlusslicht aus Biberach nur ein Sieg.

Ebenfalls zu wenig, um Platz zwei zu verteidigen, war das Remis des FC Mittelbiberach gegen den SV Haslach. Der SV Erolzheim nutzte die Gunst der Stunde und schob sich auf den Relegationsplatz vor. Im Heimspiel gegen den SV Dettingen II will und braucht der FCM wieder die volle Punktzahl. Der Gast aus Dettingen kämpft um den Klassenerhalt und wäre mit einem Punkt in der Fremde nicht ganz unzufrieden.

Gut aus der Winterpause kam der SV Stafflangen, der in Bellamont antritt. Hätte der SVS in der Vorrunde nicht so viele Punkte liegen gelassen, wer weiß, was in diesem Frühjahr noch alles möglich gewesen wäre. Gastgeber FC Bellamont hat viele Gesichter. Was für eines zeigt er am Samstag?

Derbyzeit in Winterstettenstadt

Das große Derby steigt dieses Mal in Winterstettenstadt. Mehrere hundert Zuschauer dürften wieder die Partie gegen den SV Muttensweiler live erleben wollen. Die Vorzeichen sind klar. Der SV Winterstettenstadt kämpft gegen den Abstieg und der schlecht gestartete SVM wird gerade durchs Tabellenmittelfeld gereicht. Eine Niederlage beim Nachbarn aus Winterstettenstadt und Ostern 2018 würde sich in Muttensweiler wie ein Karfreitag anfühlen.

Ostermontag: Der SV Winterstettenstadt muss bereits am Ostermontag, 2. April, wieder seine Fußballstiefel schnüren. Der SV Haslach kommt zu Besuch. Keine leichte Aufgabe, denn der Aufsteiger startet sehr gut ins Jahr 2018. Der SV Muttensweiler hat Heimrecht gegen den SV Kirchdorf. Beide Teams werden nach Ostern über ihren derzeitigen Leistungsstand genauer Bescheid wissen. Beide Spiele am Ostermontag werden um 15 Uhr angepfiffen.