Straßensperrung an der Kreuzung beim Jordanbad

Im Zuge der Erneuerung der B 312 vom Jordanbad bis nach Ringschnait erfolgen ab Montag, 7. Mai, Fräs- und Asphaltierungsarbeiten im Bereich der Kreuzung am Jordanbad. Während dieser Arbeiten wird die L 307 bis zum 18. Mai ab Ummendorf (Rißegger Straße) bis zur Kreuzung am Jordanbad für den Verkehr voll gesperrt. In der Gegenrichtung bleibt die L 307 befahrbar. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Sie erfolgt in Ummendorf über die Rißegger Straße zur Haldenstraße (Rißegg/Halde) und weiter nach Biberach zur B 312 und von dort zum Jordan-Ei.

Der Ende August 2018 begonnene erste Bauabschnitt zum Ausbau der B 312 vom Jordanbad nach Ringschnait ist weitestgehend fertiggestellt. Wie berichtet, wurde auf einer Länge von rund 500 Meter vor dem Ortsteil Reichenbach der Untergrund mit mit rund 2300 Gusspfählen befestigt. Parallel dazu wurden nach Reichbach in Fahrtrichtung Ringschnait drei Bohrpfahlwände gebaut, die den Hang im Zuge von Kurvenbegradigungen absichern.

Im zweiten Bauabschnitt wird auf einer Länge von rund 3,5 Kilometer die durchgehende Strecke der B 312 ab Baubeginn (kurz nach der Kreuzung beim Jordanbad) bis zur Abzweigung nach Winterreute mit einer Straßenbreite von 7,50 Meter hergestellt. Im Bereich von Reichenbach sind auf beiden Seiten Bushaltebuchten und ein neben der Bundesstraße geführter Wirtschaftsweg vorgesehen. Auch bei der Abzweigung nach Winterreute werden auf beiden Seiten Bushaltebuchten angeordnet.

Ab der Abzweigung nach Winterreute bis zum Bauende (rund 500 Meter vor Ringschnait) erfolgt eine komplette Neutrassierung der B 312 einschließlich eines Zusatzfahrstreifens für Lastwagen. Weil die neue B 312 in diesem Bereich in einem tiefen Einschnitt verläuft, wird für die Überführung des landwirtschaftlichen Verkehrs eine Brücke über die B 312 gebaut. Die voraussichtlichen Baukosten für den Ausbau betragen rund 12,9 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.