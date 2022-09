Stoppschild missachtet und Zusammenstoß verursacht

Zu einem Unfall mit zwei Verletzten ist es am Mittwoch auf der Biberacher Nordwestumfahrung gekommen. Eine Frau hatte eine Stoppstelle missachtet. Laut Polizei war die 74-Jährige gegen 11 Uhr in einem Mercedes auf der Birkenharder Straße unterwegs. An der Nordwestumfahrung fuhr sie an der Stoppstelle nach links in Richtung Ulmer Straße. Dabei übersah sie wohl einen 81-Jährigen. Dieser kam mit seinem VW von links aus Richtung Ulmer Straße. Der VW prallte frontal in die linke Seite des Mercedes. Nach dem Aufprall kam der VW nach rechts von der Straße ab und überschlug sich. Das Auto blieb auf der rechten Seite liegen. Beide Beteiligten erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Abschlepper räumten die beiden Autos von der Unfallstelle. Durch die Feuerwehr wurde die Nordwestumfahrung zeitweise gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden an den Autos auf 23 000 Euro. Die Polizei aus Biberach nahm die Ermittlungen auf. Sie klärt nun, warum es zu dem Unfall kam.