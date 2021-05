Stop-Zeichen ignoriert, es kracht auf der Nordwestumfahrung

Weil ein Autofahrer die Stoppstelle an der Nordwestumfahrung missachtet hatte, ist er mit einem anderen Fahrzeuge zusammengestoßen. Das teilt die Ulmer Polizeidirektion mit.

Etwa 3000 Euro Schaden entstanden am Samstagnachmittag gegen 14.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall. Ein 58 Jahre alter Autofahrer befuhr die B312 aus Richtung Biberach kommend. An der Einmündung in die Nordwestumfahrung beachtete er nicht die Stoppstelle. Deshalb stieß er mit dem Pkw eines 21-Jährigen zusammen, der aus Richtung Riedlingen kommend die Nordwestumfahrung in Richtung Birkenharder Straße befuhr.