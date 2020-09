Störer landet in der Arrestzelle

Seinen Rausch musste ein uneinsichtiger Mann nach Streitigkeiten am frühen Dienstag in Biberach bei der Polizei ausschlafen. Gegen 1.15 Uhr meldete ein Zeuge Streitigkeiten zwischen mehreren Personen auf einem Gelände in der Rollinstraße. Bei der Klärung des Sachverhalts sei ein betrunkener 40-Jähriger uneinsichtig und aggressiv gewesen, so die Polizei. Der Mann soll einen Platzverweis nicht befolgt und stattdessen eine Rangelei begonnen haben. Er musste die Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen. Die anderen Personen kamen dem Platzverweis nach.