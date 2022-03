Stoch diskutiert in Biberach über Ukraine-Krieg

Der SPD-Landesvorsitzende und Fraktionschef im Landtag, Andreas Stoch, besucht am Donnerstag, 24. März, den Landkreis Biberach. Laut Pressemitteilung des SPD-Wahlkreisbüros will Stoch am Vormittag im ZfP Bad Schussenried über die aktuelle Lage, Probleme und Lösungsansätze sprechen, danach mit Landrat Heiko Schmid sowie der Arbeiterwohlfahrt Biberach und beim Autozulieferer Handtmann jeweils mehrstündige Gespräche führen. Den Abschluss des Tages bildet am Abend eine SPD-Kreismitgliederversammlung, bei der Stoch mit den Anwesenden über den Krieg in der Ukraine diskutieren möchte. Die öffentliche Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr im Biberacher Volksbankkolleg, Bismarckring 61. Der Eintritt ist frei.

„Putins Krieg bedeutet eine Zäsur für die stabile Friedensordnung der letzten Jahrzehnte in Europa und wir müssen Entscheidungen treffen, die insbesondere uns als Friedenspartei nicht leichtfallen“, wird SPD-Kreisvorsitzender und Bundestagsabgeordneter Martin Gerster in der Mitteilung zitiert. Putins Angriff auf die Ukraine bedeute einen nicht mehr für möglich gehaltenen Krieg mitten in Europa, viele Todesopfer und Leid für Millionen Menschen. „Aktuell stehen wir vor der Herausforderung, dass Millionen Menschen auf der Flucht sind, unsere kritische Infrastruktur durch Cyberangriffe bedroht ist und sich die Frage einer sicheren und bezahlbaren Energieversorgung neu stellt.“