Stipendien für Auslandssemester in Argentinien

Seit 15 Jahren steht die Hochschule Biberach im engen Austausch mit Argentinien. Mit 300 000 Euro fördert der Deutsche Akademische Auslandsdienst die Aufenthalte von Bachelor- und Master-Studierenden des Bau-Projektmanagements und Bauingenieurwesens an der Universidad National de Tucumán (UNT) in den nächsten Jahren.

225 Studierende aus beiden Ländern haben an dem Austausch-Programm bislang teilgenommen. Das Besondere: Der Austausch wird durch den Deutschen Akademischen Auslandsdienst (DAAD) finanziell gefördert. So erhalten die Teilnehmenden Stipendien für Reisekosten und Aufenthalt. Die Förderung geht nun in die Verlängerung: Bis 2026 erhält die Fakultät im Rahmen des Programms „Internationale Studien- und Ausbildungspartnerschaften“ mehr als 300 000 Euro. „So können wir in den kommenden vier Jahren jedes Semester drei Biberacher Bachelor-Studierende für ein halbes Jahr an die UNT schicken sowie drei Studierende aus Tucumán für je ein Academic Year an die HBC einladen“, sagt Professor Hartmut Veigele, der die deutsch-argentinischen Beziehungen innerhalb der Fakultät Bauingenieurwesen und Projektmanagement aufgebaut hat.

Bei den Fördersätzen handele es sich um eine Vollförderung, die im Vergleich zu den Vorjahren deutlich erhöht wurde, so der Projektverantwortliche. Die Studierenden erhalten 1525 Euro für Reisekosten sowie fast 1200 Euro monatlich für den Aufenthalt in Tucumán. Auch der Knowhow-Transfer von Dozierenden wird durch den DAAD unterstützt. Regelmäßig lehren Biberacher Professorinnen und Professoren an der UNT und Lehrende aus Tucumán an der Hochschule Biberach.