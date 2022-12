Stimmungsvolle Adventszeit am BSBZ

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der Adventszeit gibt es am Bischof-Sproll-Bildungszentrum wieder viele traditionelle Angebote, in denen Räume und Möglichkeiten geschaffen werden um gemeinsam zu singen, still zu werden und sich auf Weihnachten einzustimmen, wie zum Beispiel die sechsten Klassen beim Morgenkreis. Ein schöner Abschluss der adventlichen Schulzeit ist die lange Weihnachtspause am letzten Schultag, an dem die BSBZ-Weihnachtsbläsercombo am erleuchteten Christbaum vor dem Gymnasium Weihnachtslieder spielt, ein feierliches Gemeinschaftserlebnis, bei dem Lebkuchen nicht fehlen darf. Foto: Nicole Herb-Kuss