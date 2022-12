Stimmten sich kulturell auf Weihnachten ein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Mittwoch, den 14. Dezember, ging es nach dem Vormittagsunterricht mit dem Bus nach Stuttgart. An Bord neugierige und sehr gespannte Neuntklässler der Werkrealschule des Bischof – Sproll –Bildungszentrums. Ziel der Ausfahrt war der Besuch des Staatstheaters Stuttgart zur Ballettaufführung „Der Nussknacker“. Die Musikpädagogin Christine Kapfer organisierte mit Unterstützung der Schulleiterin Alexandra Gaiser, die Ausfahrt so, dass auch noch ein wenig Zeit war sich weihnachtlich auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt einzustimmen.

Abends dann ging es, für die meisten Schüler*innen, zum ersten Mal ins Staatstheater Stuttgart. Schon das Gebäude an sich ist sehenswert. Das Ballett der Nussknacker wurde von Edward Clug auf absolut beeindruckende Weise inszeniert. Die Kostüme von Jürgen Rose entworfen, kamen in einer Vielfalt und Pracht auf die Bühne, dass man sich nahezu nicht satt sehen konnte. Das Hauptthema des Bühnenbildes waren Walnüsse, manche so groß wie Garagen. Ansonsten klassisch reduziert aufs Wesentliche. Dazu live die Musik von Peter Tschaikowsky, phantastisch gespielt vom Stuttgarter Staatsorchester, machten diesen Abend unvergessen. Wie sagte eine Schülerin absolut treffend: „Frau Kapfer, ich wusste, dass die Aufführung schön wird, aber dass sie so schön wird !!!“

Erfüllt und auch ein wenig müde traten die Bischof Sproller*innen die Heimreise durchs verschneite Oberschwaben an. Alle waren sich einig: „Jetzt kann Weihnachten kommen!“