Warum Reha-Sport und eingeschränktes Tanztraining der Turnierpaare möglich sind: Der Reha-Sport läuft bei der TG Biberach auch derzeit weiter. „Dieser ist nach der aktuellen Corona-Landesverordnung möglich“, sagt TG-Geschäftsführer Thiemo Potthast. „Alle, die derzeit Reha-Sport bei der TG betreiben, tun dies auf Verordnung des Arztes. Es ist aus medizinischer Sicht wichtig, dass die Therapie fortgesetzt wird, um einen optimalen Heilungsverlauf zu gewährleisten.“ Bei der TG seien dies Herzsport- oder orthopädische Sportgruppen. Beides finde derzeit in Gruppen mit bis zu zehn Personen statt unter Anleitung von speziell ausgebildeten Trainern. Der Herzsport werde in der Wilhelm-Leger-Halle betrieben, der orthopädische Sport im TG-Sportcenter. „Dabei gelten strenge Hygieneregeln, ebenso die Abstandsregel. Masken müssen getragen werden, bis die Sportler am Platz sind“, erläutert Potthast.

Beim TSV Laupheim findet Reha-Sport nach Angaben von Vereinspräsident Hilmar Kopmann in begrenztem Maße statt. Die Gruppen Orthopädie-Sport sowie Sport nach Krebs liefen derzeit. „Da sind die Gruppen nicht so groß, die Hygiene- und Abstandsregeln lassen sich so gut einhalten“, so Kopmann, der auch Abteilungsleiter Reha-Sport beim TSV ist. Die Herzsport- und die Schlaganfall-Gruppe seien derweil seit dem ersten Shutdown nicht mehr aktiv. „Das Risiko ist einfach zu groß, auch wenn es erlaubt ist.“

Bei der TG Biberach läuft laut Thiemo Potthast auch das Tanztraining der Turnierpaare weiter. „Die Landesverordnung lässt Training zu zweit zu. Die Turnierpaare sind Ehepaare oder leben in einem Hausstand“, sagt der TG-Geschäftsführer. „Pro Halle ist nur ein Tanzpaar erlaubt. Das Training findet somit allein im TG-Sportcenter statt, ohne Trainer.“ (feg)